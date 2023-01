Pluie verglaçante : transport scolaire annulé dans certaines régions du sud de l’Ontario

De la pluie verglaçante entremêlée de faible neige est prévue dans plusieurs comtés du sud de l’Ontario. Il pourrait y avoir du verglas au sol.

Environnement Canada prévient que les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Des avertissements sont en vigueur dans les régions de Barrie et Orillia, Dufferin et Innisfil, Parry Sound et Muskoka, et Peterborough et Kawartha Lakes.

Le service de transport Francobus, qui gère les trajets pour les écoles de langue française, a annulé son service dans les zones nord et ouest de la région de Simcoe pour la journée en raison de la pluie verglaçante.

Consultez la liste complète des annulations sur le site web de Francobus.  (Nouvelle fenêtre) 

Le Consortium de transport scolaire du comté de Simcoe et le Service de transport scolaire du centre de l’Ontario ont également annulé plusieurs de leurs trajets dans la région.

Des annulations dans Chatham-Kent

Francobus a également annulé le service ce matin seulement dans les zones 5, 6 et 7 de la région de Chatham-Kent en raison d’un épais brouillard.