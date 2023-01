Des citoyens de Dubuisson veulent l’heure juste au sujet du projet Marban

Un peu plus de 90 personnes ont participé à une assemblée publique organisée par le Regroupement des résidents du lac Vassan. Le but de la soirée n’était pas de tâter le pouls des gens ou de susciter des débats, mais bien de jeter les bases pour une mobilisation citoyenne élargie.

Le lac Vassan, c’est un milieu de vie calme et la Minière O3 n’en tient pas compte. C’est évident qu’on va perdre notre qualité de vie. Des gens des autres secteurs de Dubuisson sont venus nous voir pour embarquer dans nos démarches. Eux aussi seront impactés, que ça soit par le bruit ou la circulation. On se dit que plus on sera de monde sur notre comité, plus on aura de chance de faire bouger les choses , souligne Bernard Martel, coordonnateur et porte-parole du comité.

L'assemblée publique a attiré plus de 90 personnes à Dubuisson mercredi soir. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le comité projette de réaliser un sondage dans tous les secteurs de Dubuisson pour connaître l’opinion des résidents. Avant d’en arriver à prendre position, des rencontres sont aussi prévues avec les élus et les communautés autochtones, notamment.

C’est inévitable qu’on en viendra à prendre position, soit pour, contre ou neutre, ajoute Bernard Martel. Mais on veut que ça se fasse avec l’information complète. C’est pour ça qu’on part avec la neutralité, même si c’est difficile. C’est une question de crédibilité. Si on ne fait pas cet exercice-là, on devient un groupe de pression comme les autres. Ce n’est pas le but. On veut informer et, au besoin, défendre.

Participation citoyenne

Résidente du secteur ouest de Dubuisson, où est projetée la mine, Laurence Paquin a donné son nom pour siéger au sein du comité de citoyens. Elle doute elle aussi que la compagnie arrive à atteindre l’acceptabilité sociale pour son projet.

On va avoir une usine devant chez nous, avec des fosses à ciel ouvert, précise-t-elle. C’est un peu inquiétant et on n’a pas beaucoup de communication sur les impacts réels pour nous à tous les niveaux, comme la valeur de nos maisons par exemple. On veut des réponses à nos questions et, comme citoyens, c’est important de se faire entendre.

Benjamin Turcotte, représentant du district 1 (Lac Blouin/Centre-ville) au conseil municipal de Val-d'Or. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Conseiller municipal responsable des dossiers en environnement à Val-d’Or, Benjamin Turcotte a assisté à la soirée de mercredi. La Ville, qui a déjà exprimé des préoccupations au sujet du projet Marban, promet de rester attentive aux enjeux vécus par les citoyens.