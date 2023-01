Transport scolaire annulé dans certains secteurs du Nord-Est

Les Services de transport scolaire Nipissing-Parry Sound précisent que les autobus ne circuleront pas dans les communautés de Sundridge, Burk's Falls/Magnetawan, Britt/Nobel, McDougall, Whitestone, Ahmic Harbour. Mactier, Humphrey, Rosseau, Parry Sound et à dans le district de Parry Sound Est au sud de la route 522.

Plus à l'Ouest, le Consortium de services aux élèves de Sudbury indique qu'il n'y aura pas de transport scolaire à Alban, French River, Hagar, Markstay, Monetville, Noelville, St.Charles, Warren ainsi que dans les régions de Nepewassi Lake, Paddy Lake, Horseshoe Lake et des routes Tilton Lake et Long Lake.

Les écoles demeurent ouvertes.