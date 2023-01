La Nouvelle-Écosse annonce 600 nouveaux lits de soins de longue durée

L'annonce faite mercredi par la ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Barbara Adams, s'appuie sur 600 autres lits promis en février dernier et fait maintenant partie d'un plan visant à ajouter 1200 chambres individuelles au réseau d'ici 2027.

Mme Adams a déclaré que d'ici 2027, le système de soins de longue durée de la province comptera 9200 lits, contre 8000 actuellement.

La demande de foyers de soins devrait augmenter, a indiqué la ministre Adams. Comme nous faisions une analyse de la tendance de la croissance démographique et de la liste d'attente pour chacune des installations [...] nous savions certainement que le nombre de [chambres] projeté n'allait pas se rapprocher du besoin.

Barbara Adams, ministre des Aînés et des Soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse (archives). Photo : Radio-Canada

Les chiffres fournis par le gouvernement prévoient que la population de la province âgée de 65 ans et plus devrait atteindre environ 300 000 d'ici 2031. La Nouvelle-Écosse compte actuellement le troisième pourcentage le plus élevé de personnes âgées de 65 ans et plus au pays, soit 21,8 %.

Il est prévu d'ajouter 28 nouvelles chambres individuelles au réseau cette année, puis 812 nouvelles chambres en 2025 et 340 autres en 2027.

La COVID-19 en a fait le niveau de soins standard , a affirmé Mme Adams à propos de la construction de chambres individuelles. C'est certainement notre politique [...] et c'est ce que les Néo-Écossais veulent maintenant.

Les responsables ont déclaré que les nouvelles chambres, associées à 2300 autres lits de remplacement, ajouteront environ 250 millions $ en nouvelles dépenses annuelles au budget des soins de longue durée de la province, qui s'élèvera à plus de 1,1 milliard $ d'ici 2027.

La ministre Adams a expliqué que l'idée est également d'aider à réduire le fardeau sur le système de santé de la province, avec environ 280 personnes qui attendent actuellement à l'hôpital un lit de soins de longue durée. La liste d'attente provinciale globale est d'un peu moins de 2000 personnes, ont indiqué des responsables.

Un pas en avant sur un long chemin à parcourir

Ron Swan, bénévole auprès du Conseil consultatif des aînés de la Nouvelle-Écosse, a qualifié l'ajout de lits de grand pas en avant .

Et même s'il ne répondra pas à la demande immédiatement, M. Swan a dit espérer que l'accent que le gouvernement continue de mettre sur les soins à domicile aidera aussi à combler l'écart [de la demande] .

C'est là que la plupart des gens préfèrent rester, c'est dans leur propre maison, a-t-il déclaré. Il y a des changements technologiques et d'autres choses qui sont mises en oeuvre qui permettront à plus de personnes de rester à la maison qu'il n'y en a actuellement.

Les libéraux de l'opposition et le Nouveau Parti démocratique (NPD) ont également salué l'annonce, mais ont déclaré qu'elle était en deçà de la promesse électorale du gouvernement progressiste-conservateur de 2021 d'ajouter 2500 lits d'ici trois ans.

Nous sommes soucieux de nous assurer qu'il y a suffisamment de personnel pour les lits , a déclaré la cheffe adjointe libérale Kelly Regan.

Kelly Regan, cheffe adjointe du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse (archives). Photo : CBC/Robert Short

La ministre Adams a dit qu'elle croyait que la province commençait à réduire les pénuries de personnel, bien qu'elle ait déclaré que des défis subsistaient dans certaines régions rurales. Aucun chiffre n'a été fourni sur le nombre d'employés encore requis par le système.

En décembre 2021, le gouvernement a annoncé un financement pour résoudre les problèmes de recrutement en personnel de soins de longue durée, dont 22 millions $ sur deux ans pour couvrir les frais de scolarité de plus de 2000 étudiants dans les programmes d'aide aux soins de longue durée.

Une autre somme de huit millions $ a été versée aux foyers de soins de longue durée pour leur permettre d'offrir à leurs employés occasionnels et à temps partiel des postes à temps plein ou d'embaucher davantage de personnel pour fournir des soins directs.