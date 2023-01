Le PDG d’une compagnie pétrolière présidera la COP28 à Dubaï

Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber, qui est également ministre de l’Industrie depuis 2020, devient ainsi le premier PDG à présider une COP, peut-on lire dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle émiratie WAM.

Je crois sincèrement que l’action climatique représente une occasion importante au plan économique pour investir dans la croissance durable , a souligné M. Al Jaber dans le communiqué, en ajoutant qu’il faut miser sur une approche pragmatique, réaliste et axée sur les solutions .

Il a aussi fondé la société Masdar, une firme qui développe et qui investit dans les énergies renouvelables, en plus d’être envoyé spécial pour le changement climatique. Par ailleurs, les Émirats arabes unis veulent atteindre la carboneutralité d’ici 2050, tout comme le Canada.

Les Émirats sont les septièmes producteurs mondiaux de pétrole, avec une production quotidienne moyenne de 3,79 millions de barils par jour, d'après les plus récentes données de la US Energy Information Administration. Le pays d’un peu moins 9,4 millions d’habitants a rejeté dans l’atmosphère 193,5 millions de tonnes de CO 2 en 2021, d’après des données compilées par la Commission européenne.

Le dernier sommet de la COP à Charm el-Cheikh, en Égypte, a permis de trouver un compromis sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais les parties ne se sont fixé aucune nouvelle ambition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La COP28 se déroulera du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï.