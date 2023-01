De Matane à Vancouver, la popularité grandissante des bonbons exotiques

Tommy St-Louis est propriétaire de Sucre-toi le bec, un détaillant en ligne d’en-cas et de boissons exotiques à Matane. Fin connaisseur de bonbons à saveur inusitée en Amérique du Nord, il décide de partager sa passion en les commercialisant. L’entreprise se révèle être un succès. Si je n’avais pas l’aide des clients, cela n’aurait pas pu être possible , dit-il, reconnaissant.

Lancée en ligne en juin 2022, son entreprise croît rapidement en raison de la demande. J’augmentais de 10 variétés par semaine au début .

Après 6 mois de mise en marché virtuel, son inventaire passe d’une vingtaine de variétés de bonbons exotiques aux centuples.

« De 1500 dollars d’investissement en bonbons exotiques au début, j’ai maintenant un inventaire de bonbons de 40 000 dollars. » — Une citation de Tommy St-Louis, propriétaire de Sucre-toi le bec

En Ontario aussi, des entrepreneurs sont heureux des progressions de leurs chiffres d’affaires grâce aux confiseries exotiques.

Yacine El Haili est le fondateur de Snack Town, une épicerie en ligne qui vend des friandises et des boissons pour la plupart exotiques depuis 2019.

Il possède aussi deux succursales en Ontario, une à Toronto et l’autre à Markham. Les bonbons sont si populaires que c’est au moins le tiers de notre chiffre d’affaires , raconte-t-il. Il ajoute que plus de 80% de ces ventes sont réalisées en ligne.

« Au Québec, c’est très populaire, mais ça l’est davantage à Toronto. Plus de 80% de ces ventes-là sont en ligne. Il y a vraiment une grosse demande pour les bonbons américains, les bonbons halal. » — Une citation de Yacine El Haili, fondateur de Snack Town

Deux résidents de Vancouver, Rish Dhall, originaire de l’Inde et Samantha Paredes, sa femme, originaire du Mexique, ont ouvert leur épicerie Snack Attack en mars 2022. On a des produits de Thaïlande, de l’Inde, du Mexique, du Japon , dit-il.

« ll y a un réel engouement pour ces bonbons exotiques, c’est la raison pour laquelle de plus en plus d'épiceries en vendent. Notre communauté et nos clients ont conduit à une forte croissance de notre entreprise » — Une citation de Rish Dhall, copropriétaire de Snack Attack

Nostalgie ou le goût de la découverte, l’engouement pour les friandises exotiques expliqué

Anton Gariaev est vendeur et caissier de la succursale de Snack Town à Toronto. Il explique que la majorité de ses clients sont des adolescents et de jeunes adultes. Ces derniers viennent principalement assouvir leur soif de nostalgie. Des parents veulent dire à leurs enfants ce qu’ils mangeaient quand ils étaient petits .

C’est la nostalgie qui est aussi à la base du plan d’affaires du couple Rish Dhall et Samantha Paredes, originaires respectivement de l’Inde et du Mexique. Ma femme m'a présenté des collations et des bonbons qu'elle avait dans son enfance et je lui ai présenté les miens. On découvrait qu’on avait parfois des produits similaires , explique l’épicier.

« On a voulu les rendre disponibles aux autres aussi [...] On a des gens qui viennent de différentes villes, à plus de 20 kilomètres parce qu’ils sont nostalgiques des friandises indiennes. » — Une citation de Rish Dhall, copropriétaire de Snack Attack

De son côté, M. Gariaev ajoute aussi que les consommateurs sont curieux des produits venant d’ailleurs. On n’a presque pas de clients originaires des pays d'où proviennent ces produits , explique-t-il. Les consommateurs veulent essayer quelque chose qu’ils n’ont jamais eu auparavant .

« Si quelqu’un est originaire de l’Allemagne, il n’achète pas les bonbons en provenance de l’Allemagne, il va essayer autre chose. C’est le but principal des friandises exotiques » — Une citation de Anton Gariaev, vendeur de Snack Town

Même son de cloche du côté de Benoît Duguay, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal.

Pour lui, la curiosité de découvrir la nouveauté est ce qui attire la clientèle. Il croit aussi que la pandémie y a joué un certain rôle. Les gens ont besoin de plaisir sous toutes ses formes. On a été limité dans nos activités, nos interactions avec les gens , explique l’expert.

Les réseaux sociaux participent à l’expansion des friandises exotiques

De son côté, le YouTubeur Gurky possède une chaîne de dégustation alimentaire, y compris des friandises exotiques. Il affirme que l’engouement des consommateurs pour ces produits est récent. Je l’ai observé un peu avant la pandémie [vers] 2019 , dit-il.

« Avant cela, on pouvait trouver des collations d’un peu partout dans les épiceries asiatiques ou dans les épiceries internationales, mais maintenant, il y a des boutiques spécialisées [de friandises exotiques] qui ont commencé à émerger. » — Une citation de Gurky, Youtubeur

C’est aussi grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux que Rish Dhall accroît la visibilité de son magasin. TikTok est au cœur de ma stratégie marketing , dit-il.

Pour M. Duguay, les réseaux sociaux catalysent cet engouement. C’est une forme de promotion gratuite qui contribue à accélérer le mouvement de passage de la friandise en question , explique-t-il. Il croit que le désir d’appartenir au groupe de consommateurs influence aussi les jeunes. Vouloir faire comme les autres, c’est très fort chez les jeunes , dit-il.

« Il n’y a pas de frontières avec les réseaux sociaux [...] On peut visiter certains endroits virtuellement [...] À travers l’écran, on n’a pas encore réussi à transmettre odeur et saveur, mais d’avoir les friandises ajoute quelque chose [à l’expérience du consommateur]. » — Une citation de Benoît Duguay, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal

Pour Tommy St-Louis, propriétaire de Sucre-toi le bec, c’est surtout le voyage par le sens du goût qui l’a poussé vers les produits de dégustation exotiques. Ce que les gens aiment du concept, c’est que tu n’as pas besoin de voyager pour avoir ces bonbons-là .

« J'ai toujours voulu découvrir des bonbons exotiques, mais je n’avais pas la chance de voyager alors j’ai commencé par [en commander] de la France, du Mexique, de l’Allemagne. » — Une citation de Tommy St-Louis, propriétaire de Sucre-toi le bec

Les défis du marché des bonbons exotiques

Selon Yacine El Hail, fondateur de Snack Town et Tommy St-Louis, propriétaire de Sucre-toi le bec, le plus gros défi des épiceries spécialisées dans la vente de friandises et de boissons exotiques demeure l’importation.

« Je vendais aussi plusieurs saveurs de criquets : sel et vinaigre, bacon au fromage, crème sure et oignon. C’est très dur à avoir. On ne sait jamais quelle quantité commander. Ça se vend toujours trop vite. C’est aussi l’un de mes défis. » — Une citation de Tommy St-Louis, propriétaire de Sucre-toi le bec