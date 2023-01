Une expérience thermale nouveau genre s’installe à North Hatley 

Déjà, l'installation a trouvé de nouveaux adeptes. Malgré le froid, un groupe rencontré par Radio-Canada mercredi se préparait à faire trempette dans les eaux du lac Massawippi. Parmi eux, des Américains venus de la Virginie se sont prêtés au jeu.

Nous le faisons pour l’aventure. Pour nous, c'est une autre folle aventure canadienne* , s’est exclamée en anglais Olivia Johnston.

Avant de sauter à l’eau, le groupe a passé quelque temps dans un sauna mobile situé sur la plage municipale de North Hatley.

C’est un sauna qui est sur roues et qui se déplace, mais ça se veut vraiment un lieu de rencontre, de socialisation. [...] On pense qu’il manque d'endroits de socialisation, des installations où on rencontre des fois des voisins, ou d’autres amis , explique le cofondateur de Solstice sauna, Frédérik-Toran Nissen.

C’est nouveau de pouvoir s’installer sur une plage municipale, dans un terrain public , ajoute-t-il.

Rencontrée mercredi, Margrethe Ulvik, une résidente du Canton de Hatley, s'est dite séduite par cette expérience différente de celle d'un spa. C’est la sixième fois, aujourd’hui. Ça me fait tellement de bien mentalement et physiquement, je crois profondément que c’est bien pour moi , soutient-elle.

Le sauna peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

L'activité a aussi été concluante pour Kevin Howson. Je me sens bien en ce moment. On dirait que je viens de dormir huit heures pour de vrai, c’est l’fun! , s’exclame-t-il.

L’activité dure en moyenne 75 minutes, et inclut trois ou quatre baignades glacées dans le lac Massawippi. Il n’y a aucune pression. Ce n’est vraiment pas obligatoire [de sauter à l'eau], on va à son rythme, autant dans le sauna que dans l’eau froide , soutient Frédérik-Toran Nissen.

Pour les deux prochaines années, le sauna mobile accueillera les visiteurs de l'automne au printemps. Frédérik-Toran Nissen espère cependant que l'installation fera partie du paysage pour encore plus longtemps.

« Ça se veut vraiment à long terme. La réponse est déjà tellement positive. Je pense qu’il y a déjà environ 400 visiteurs qui sont venus depuis le 21 décembre. » — Une citation de Frédérik-Toran Nissen, cofondateur de Solstice sauna

Les enfants doivent être âgés d'au moins six ans pour pouvoir participer. Les places dans le sauna doivent être réservées en ligne sur le site web de Solstice sauna, et coûtent environ 25 $. Douze personnes peuvent utiliser le sauna en même temps.

Le sauna accueillera des visiteurs de l'automne au printemps pendant les deux prochaines années. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Un projet similaire à Magog

Les mêmes promoteurs qu’à North Hatley prévoient lancer un projet similaire à Magog. Un sauna flottant d’environ 10 pieds de hauteur serait amarré toute l’année au quai MacPherson.

Dans une lettre ouverte publiée mardi matin dans le journal Le Reflet du lac, des résidents de Magog ont toutefois fait part de leur opposition à cette idée.

[Le quai MacPherson] est surtout un lieu commun pour les résidents de Magog, mais aussi pour les touristes. On ne peut pas, comme ça, installer un projet commercial, que je respecte bien, dans un lieu d’une telle valeur , a expliqué Louise Gagné, une résidente s’opposant au projet.

Les promoteurs se disent ouverts aux critiques, mais indiquent qu’ils ne pourront pas changer l’emplacement de leurs plans.

Ça ne peut pas changer d’emplacement, car le quai MacPherson  (Nouvelle fenêtre) est zoné commercial, donc c’est fait pour des projets commerciaux. C’est ce que le conseil municipal veut mettre de l’avant aussi en termes d’activités. Ils ne veulent pas que ce soit ailleurs à Magog, parce là, il y a aurait une commercialisation des berges, ce qui n’est pas notre but , soutient Frédérik-Toran Nissen.

Cette maquette montre où les saunas pourraient être installés sur le quai MacPherson. Photo : Source : Site web de la Ville de Magog

« On est vraiment à l’écoute de tous les commentaires, ça nous touche, mais on voit ici [à North Hatley] vraiment le résultat des gens qui adorent l’expérience, qui nous donnent un câlin des fois à la fin de l’expérience, et on pense que ça sera la même chose lorsque ça va exister à Magog. » — Une citation de Frédérik-Toran Nissen, cofondateur de Solstice sauna

Une première version du projet a déjà été acceptée par le conseil municipal de Magog, et le sujet doit revenir devant le conseil lundi prochain. Si le conseil municipal donne encore son feu vert, le projet de quai flottant pourrait voir le jour dès l'automne 2023.

*Traduit de l’anglais par Radio-Canada

