Un laboratoire de l’UBC travaille sur l’avenir de la conquête spatiale à l’aide de levures

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont réalisé une expérience scientifique dans l’espace au moyen de levures et d’algues dans l’espoir de déterminer comment les êtres humains pourront se rendre sur la lune et au-delà tout en les protégeant contre les radiations cosmiques.

Il aura fallu 11 ans pour préparer cette étude, mais lorsque la première fusée du programme Artémis de la NASA s’est finalement envolée le 16 novembre 2022, la première étape cruciale de cette expérience a été franchie.

Maintenant, le vrai travail commence , lance le professeur en sciences pharmaceutiques de l’ UBC , le Dr Corey Nislow. Après avoir passé 26 jours dans l’espace, les 6000 échantillons de levures qu’il avait envoyés avec son équipe sont revenus sur terre et il est maintenant temps de les analyser.

Malgré le fait que la levure et les humains ont des milliards d’années d’évolution de différence, plus de 70 % des gènes de la levure sont interchangeables dans certains contextes avec les gènes humains , explique le professeur.

Les levures et les algues sont revenues sur terre le 11 décembre après avoir passé 26 jours dans l'espace. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

L’équipe de recherche se sert donc de ces gènes pour déterminer comment ils réagissent aux radiations cosmiques qui proviennent du soleil, au-delà de la ceinture de Van Allen, qui protège notamment des radiations, afin d’aider plus tard les astronautes.

« C’est remarquable de penser que ces échantillons ont voyagé deux millions de kilomètres avant de revenir ici. » — Une citation de Dr Corey Nislow, professeur en sciences pharmaceutiques à l’ UBC

Les premiers résultats de l’expérience devraient être connus d’ici un mois, mais déjà, l’astronaute à la retraite de l’agence spatiale canadienne, Chris Hadfield, se dit impatient de voir les résultats.

Nous allons commencer à mieux comprendre ce qui cause le cancer et à quels types de radiation nous sommes les plus susceptibles, puis comment nous pouvons protéger les astronautes, par des régimes ou par une sélection , souligne-t-il.

L’expérience du laboratoire de l’ UBC ne s’arrêtera pas là puisque Corey Nislow prépare déjà les futurs échantillons qui partiront dans une prochaine mission spatiale de la NASA.

Nous avons modifié ces échantillons avec des gènes d’organismes extrêmement résistants dans le but de parvenir à créer une levure plus résiliente et ultimement des astronautes plus résilients également , explique-t-il.

La mission Artémis II, dirigée par la NASA, devrait être le tout premier vol habité du vaisseau spatial Orion. Son lancement est prévu au plus tard en mai 2024. L’objectif des missions Artémis est de faire marcher des humains à nouveau sur la lune.

L’année 2022 marque le début de ce qui, j’espère, sera une nouvelle ère pour l’intérêt et l’exploration de l’espace , déclare Corey Nislow, des étoiles dans les yeux.

Avec des informations de Benoit Ferradini et Curt Petrovich