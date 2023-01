Les premières mesures de glace entre 20 et 25 cm au site de l’Anse-à-Benjamin

Contact Nature a complété mercredi ses premières mesures de glace dans le secteur de l’Anse-à-Benjamin à La Baie. Les mesures prises sur le chemin principal et deux rues au poisson de fond se situent entre 20 et 25 centimètres de glace effective.

L’épaisseur requise pour l’embarquement des cabanes est établie à 30 centimètres.

L’opération de prises de mesures se poursuivra jeudi. Elle doit durer de deux à trois jours et permettra de déterminer à quel moment il sera possible d’embarquer les cabanes à pêche.

L’organisme qui gère l’activité de pêche blanche pour Saguenay avertit cependant les pêcheurs qu’un secteur précis contient de la glace très mince. Il y a moins de 12,5 cm de glace à la sortie du ruisseau Benjamin. Des poteaux ont été installés pour indiquer l’endroit , est-il mentionné dans le message sur la page Facebook de Contact Nature dédiée à la pêche blanche.

Rappelons que la semaine dernière, Pêches et Océans Canada a repoussé d'une semaine le début de la saison de la pêche aux poissons de fond en raison d'un couvert de glace insuffisant. Elle débutera le 14 janvier et se terminera une semaine plus tard aussi, soit le 12 mars.