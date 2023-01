La hausse de la population s’est accélérée en 2022 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon l’Institut de la statistique du Québec, le taux de 2021-2022 est le plus fort enregistré depuis que les données sont disponibles, soit depuis 1986-87.

Les données pour la dernière année ont été publiées mercredi matin.

La hausse est de 2373 habitants, portant la population régionale à 282 330. Il s’agit de la sixième augmentation consécutive et de la 11e en 15 ans. Il y avait eu au total 989 citoyens de plus en 2021.

On a observé une hausse des naissances en 2021 dans la région, puis une hausse assez importante, alors que la tendance était plutôt à la baisse. Là, ça a remonté et et ça a fait en sorte que le nombre de naissances est à peu près équivalent au nombre de décès. Depuis deux ou trois ans, il y avait plus de décès que de naissances dans la région et là c’est à peu près kif-kif. On a atteint un niveau de presque 1,9 enfant par femme dans la région l’année passée. Ça ne s’est pas vu depuis les années 1970, c’est remarquable , a exprimé le démographe Marc Tremblay, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean mercredi.

Le démographe Marc Tremblay Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

La hausse provient, pour environ la moitié, d’un solde migratoire interrégional encore une fois fortement positif (1247), même s’il est un peu moins élevé que l’an dernier (1405).

Il y a eu l’effet un peu de la pandémie qui a comme freiné l’exode des régions de façon générale, mais il y avait déjà une tendance avant la pandémie, une espèce de retour des migrants vers les régions, donc en dehors des grands centres, qui s’observait, mais là ça s’est amplifié dans les dernières années. Ça fait en sorte qu’en 2021-2022, on a un solde migratoire d’à peu près 1250 personnes , a dit aussi Marc Tremblay.

L’autre moitié de la hausse origine de la migration externe totale, qui comprend notamment un solde positif de 899 résidents permanents.

Selon les 35 années de données de l’ ISQ , c’est en 1993 que la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean a atteint un sommet avec 292 223 citoyens. Elle a par la suite constamment chuté jusqu’en 2007, pour se situer à 274 163 Saguenéens et Jeannois. De 1999 à 2005, la baisse était en moyenne de 2000 personnes par année.

La remontée s’est faite à partir de 2008, avec une baisse passagère de 2013 à 2016.

Finalement, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus demeure très élevée. En 2022, 25,2 % de la population régionale était dans cette tranche d’âge, contre 20,8 % pour le Québec en entier.