Edmonton envahie par une mauvaise qualité de l’air qui tarde à s’estomper

Du brouillard et des conditions météorologiques stagnantes ont envahi une grande partie de l'Alberta, et Edmondon figure parmi les localités ayant enregistré les pires indices de qualité de l'air. Cette situation ne semble pas près de changer, prévient Environnement Canada.

Les pires périodes sont tôt le matin et aux heures de pointe, avec toutefois une certaine amélioration vers midi.

Au cours des derniers jours, la cote air santé (CAS) d’Environnement Canada, une échelle qui mesure la détérioration de la qualité de l'air, a varié de 6 à 8 à Edmonton, indiquant un risque modéré à élevé pour la santé.

La configuration météorologique qui prévaut en ce moment laisse croire que la mauvaise qualité de l’air va encore durer, voire empirer à Edmonton.

Climat stagnant

Selon Jesse Wagar, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, la province se trouve en ce moment dans un climat assez stagnant , avec des conditions atmosphériques [qui] sont propices à l'emprisonnement de polluants près de la surface .

Les courants-jets, soit des corridors de vents circulant en haute atmosphère et qui guident les systèmes météorologiques, se déplacent actuellement plus loin vers le nord et le sud de l'Alberta. Cela signifie que la province est prise au milieu.

Jesse Wagar affirme qu’il n’y a pas, dans l'immédiat, de dynamique laissant présager un changement de configuration : l’atmosphère se trouve dans une situation d’inversion où l'air plus froid est à la surface, tandis que l'air plus chaud est à des niveaux plus élevés.

Et, explique-t-elle, lorsque l’on se trouve dans cette configuration, l'air froid est piégé, coiffé par l'air plus chaud au-dessus. Cela commence alors à piéger les polluants à la surface et, si la situation persiste pendant un certain nombre de jours, les polluants s'accumulent, détériorant ainsi la qualité de l’air.

Saison propice

Qui plus est, en cette période hivernale durant laquelle les gens chauffent les maisons et les bâtiments et utilisent plus fréquemment leurs voitures, davantage de polluants sont rejetés dans l'air sans avoir où aller.

« Les choses qui se passent en hiver entraînent souvent la libération de plus de polluants dans l'atmosphère. » — Une citation de Jesse Wagar, météorologue, Environnement Canada

Les niveaux de polluants sont élevés la nuit, le matin et durant les heures de pointe. Photo : Radio-Canada / David Bajer

Les risques pour la santé

Les risques que pose la mauvaise qualité de l'air pour la santé varient selon les personnes.

Celles souffrant d'asthme ou d'autres maladies pulmonaires ou cardiovasculaires, ainsi que les personnes âgées, les enfants et celles qui travaillent ou passent de longues heures à l'extérieur, sont plus à risque.

Les personnes âgées ont tendance à avoir des conditions préexistantes qui augmentent leur risque , fait remarquer Shelby Yamamoto, professeure agrégée à l'École de santé publique de l'Université de l'Alberta.

Elle ajoute que les enfants peuvent être également plus affectés, du fait que leur système biologique n’est pas encore suffisamment développé.

La pollution de l’air peut provoquer une toux accrue, une irritation de la gorge, des maux de tête ou un essoufflement. Ces symptômes peuvent s'aggraver à mesure que la mauvaise qualité de l’air persiste.

Pollution et changement climatique

Il convient de relever, par ailleurs, que la pollution de l'air et le changement climatique sont étroitement liés. Certains des polluants qui nous préoccupent pour le changement climatique et pour la qualité de l'air sont les mêmes , note à ce propos la professeure Yamamoto.

Elle cite l’exemple du méthane, un gaz à effet de serre nocif pour l’environnement et pour la santé humaine.

Elle rappelle aussi les liens de corrélation établis entre les saisons d'allergie plus longues et l’augmentation de la fumée des feux de forêt qui déteriore la qualité de l'air.

Il y a toujours la possibilité que les conditions météorologiques [actuelles] s'équilibrent et ensuite stagnent à nouveau , dit pour sa part Jesse Wagar. Puis, nous verrons en quelque sorte une autre série de choses comme celle-ci.

Elle rappelle qu’il n'est pas rare, notamment en hiver, de voir des situations comme celles qui prévalent en ce moment pour ce qui a trait à la qualité de l’air.

Avec les informations de Christy Climenhaga