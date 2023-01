Jacques Desaulniers, nouveau directeur général de la Maison Gabrielle-Roy à Saint-Boniface

La Maison Gabrielle-Roy est pour nous tous importante. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture et de notre histoire. D'avoir à la gérer, c'est un grand plaisir , indique-t-il en entrevue lors de l'émission L'Actuel.

La maison d'enfance de Gabrielle Roy est un symbole très important et récurrent dans l’œuvre de l'auteure franco-canadienne notoire , peut-on lire sur le site Internet du Musée.

Jacques Desaulniers est revenu au Canada il y a près de trois ans, après avoir passé une grande partie de sa vie en Asie.

Depuis son retour, il a entre autres œuvré dans l'enseignement. M. Desaulniers a étudié la littérature.

« Je lisais des livres de Gabrielle Roy dès la huitième année. Ce sont des œuvres qui m'ont accompagnée longuement, tout au long de ma vie. » — Une citation de Jacques Desaulniers, nouveau directeur général de la Maison Gabrielle-Roy

La Maison Gabrielle-Roy se cherchait une nouvelle direction générale depuis le mois de mai. Le poste était auparavant occupé par Sébastien Gaillard.

M. Desaulniers dit avoir vu le poste affiché il près de six mois, puis l'a perdu de vue.

Je pensais que le poste était pourvu. Tout récemment, j'ai vu que le poste était encore disponible, donc j'ai tout de suite postulé , lance-t-il.

Maison Gabrielle Roy au 375 rue Deschambault dans le quartier Saint-Boniface Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Des défis nombreux

M. Desaulniers explique qu'en raison de la COVID-19, les activités à la Maison Gabrielle-Roy ont été réduites.

Ses défis au cours des prochains mois, dit-il, seront de relancer la programmation et les activités culturelles et d'écriture, d'embaucher des employés d'été et de faire des demandes de subvention.

M. Desaulniers affirme avoir un intérêt pour la programmation scolaire afin que les jeunes viennent nous rendre visite .

À plus long terme, souligne-t-il, il y aura une réflexion sur les nouvelles expositions qu'on veut ici .

La Maison Gabrielle-Roy aura également deux anniversaires à souligner en 2023, soit les 20 ans depuis sa constitution en musée, mais également le 40e anniversaire du décès de l'auteure.

M. Desaulniers souligne que le Musée se penchera à souligner ces événements, mais souhaite également organiser une activité en marge de la Journée internationale des femmes en mars.

Avec les informations de Jérémy Laniel et de Trevor Lyons