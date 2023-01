La nomination de Frédéric Abergel confirmée à la tête du CHUM

Présentement PDG du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, M. Abergel entrera en poste le 6 février prochain, selon le communiqué publié mercredi en fin d'après-midi.

« La nomination de M. Abergel à titre de PDG du CHUM représente un atout considérable », mentionne le ministre Dubé, dans ce même communiqué.

« Gestionnaire aguerri et qui se distingue par sa connaissance fine du réseau de la santé et des services sociaux, il est la personne tout indiquée pour occuper ce poste et contribuer à offrir des soins et des services d'une grande qualité à la population desservie par cette installation importante dans la métropole. »

En décembre, déjà, Radio-Canada rapportait que le conseil d'administration du CHUM avait arrêté son choix et qu'il ne manquait plus que l'imprimatur du Conseil des ministres pour aller de l'avant avec cette nomination.

M. Abergel, très apprécié dans les hautes instances du réseau de la santé, mais également par ses subalternes, avait obtenu, en 2022, un renouvellement de quatre ans de son mandat à la tête du CIUSSS, où il occupait son poste depuis 2018.

Il remplace maintenant Fabrice Brunet, qui n'a pas souhaité renouveler son mandat au CHUM.

Cette nouvelle nomination s'inscrit dans un contexte de grand chambardement à la tête des CISSS et des CIUSSS; en avril dernier, Radio-Canada indiquait que la majorité des dirigeants de ces organisations qui étaient en poste durant la pandémie n'occupaient plus leurs fonctions.

Avec les informations de Thomas Gerbet