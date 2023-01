La famille de l’Albanais Bledar Kerni enfin réunie à Dolbeau-Mistassini

L'Albanais Bledar Kerni, qui travaille comme cuisinier depuis un peu plus d'un an au Motel Chute des Pères à Dolbeau-Mistassini, peut enfin retrouver sa famille après plusieurs mois de démarches en matière d’immigration.

Il espérait l'arrivée de ses proches, tandis que son employeur craignait de le perdre.

Alors que sa famille a mis les pieds au Québec à la fin du mois de décembre et en sol dolmissois la semaine dernière, le père de famille a l’impression de vivre un rêve. Il n’y croyait tout simplement plus.

J'avais perdu l'espérance que je peux les rencontrer ici , a-t-il dit.

Les garçons ont « dégusté » de la gastronomie locale qu’ils n’ont pas… en Albanie. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L’employeur de Bledar, le Motel Chute des Pères à Dolbeau-Mistassini a aussi pu rencontrer toute la famille pour la première fois mercredi.

On peut s’imaginer comment ça peut être de partir d’un pays, d’être déraciné, se refaire une vie. On va pouvoir crier victoire quand ils vont s’y plaire et qu’ils vont vouloir rester ici , a indiqué la propriétaire, Audrey Rousseau.

Des citoyens qui ont eu vent de leur venue leur ont d’ailleurs donné plusieurs vêtements, meubles et jouets.

Audrey Rousseau la propriétaire du Motel Chute des Pères a bon espoir que la famille de son employé ait envie de rester ici au delà du contrat de travail d’une durée de trois ans. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dédales en immigration

Au cours des trois dernières années, il aura fallu quatre demandes auprès du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour tous les faire venir.

[C’est un] beau travail du bureau. Franchement, je suis vraiment content [...], mais je suis content pour la communauté de Dolbeau-Mistassini. On voit que l'immigration c'est une clé pour revitaliser nos régions , a indiqué pour sa part le député fédéral de Lac–Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe.

Selon le député, qui est aussi porte-parole du Bloc Québécois en matière d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, le fonctionnement d’ IRCC doit être revu.

On est rendu qu'on engage une firme comme McKinsey pour venir faire le travail de la fonction publique. Imaginez là, une firme comme McKinsey, qui est prise dans des enquêtes un peu partout en France et aux États-Unis, qui vient donner des conseils à IRCC sur comment bien faire fonctionner ce ministère-là.

Bledar Kerni compte bien aider sa famille à apprendre le français, en plus de pouvoir enfin partager ses passions, comme la musique, à ses fils.