Des conseillers municipaux punis pour avoir trop parlé ?

Selon moi, il y avait une stratégie pour nous exclure… ceux qui sont plus critiques envers le maire. Ç’a été frappant , lance le conseiller municipal du district de Châteaudun, Luc Tremblay.

Ce dernier, François Bélisle, Pierre-Luc Fortin et Pascale Albernhe-Lahaie étaient à la tête de cinq importants comités de travail à la Ville de Trois-Rivières. Aucun n’a été reconduit dans ses fonctions pour l’année 2023.

C’est une petite game politique revancharde qui ne devrait pas avoir sa place , estime François Bélisle.

Le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Selon eux, chaque fois qu’un membre du groupe d’opposition soulignait son intérêt pour un comité, un confrère plus près du maire Lamarche se portait aussi volontaire. La majorité remporte le vote : les opposants sont repartis bredouilles.

Le vote était secret, mais on pouvait deviner qui allait être nommé quand on voyait qui postulait. Je ne suis pas déçu de ne pas être président de rien parce que, de toute façon, c’était mon souhait. J’aime mieux être libre, représenter mes citoyens et avoir la liberté totale. J’ai vu, par contre, et cela a été flagrant qu’il y a des collègues qui ont été tassés de la présidence et je trouve ça plate , poursuit le conseiller municipal du secteur Pointe-du-Lac.

A-t-on cherché à museler les élus qui n’hésitent pas à sortir sur la place publique pour dénoncer ce qu’ils jugent aberrant à l’hôtel de ville?

Les présidences que j’avais demandées, je ne les ai pas eues. J’ai donc demandé la vice-présidence. Je ne l’ai pas. Comme par hasard, c’est tout le temps des gens qui avaient contesté ou voté contre le dernier budget qui n’ont pas été nommés. On s’est tenu debout sur certains dossiers et puis cela n’a peut-être pas fait l’affaire du maire ou de son équipe , renchérit le conseiller du district des Estacades qui n’entend pas changer ses façons de travailler pour autant. L’intérêt public, la transparence et la place aux débats demeurent ses priorités.

Luc Tremblay a perdu la présidence de deux comités. Il s’est dit déçu pour Pascale Albernhe-Lahaie qui n’a pas été en mesure de conserver la présidence (ni même la vice-présidence) du comité consultatif d’urbanisme dont elle tenait les rênes.

Du copinage ?

En campagne électorale, Richard Dober a fait de l’environnement son cheval de bataille. Il convoitait ce comité mais estime qu’on lui a barré le chemin en raison de ses positions controversées, lui qui n’a pas hésité à se prononcer contre la hausse du salaire des élus.

On a une administration, une gestion de copinage dans cette ville-là. Si tu n’es pas copain-copine, tu payes le prix et te fais tasser. Quand on accepte d’embarquer dans une profession, ou dans une cause, on le fait à un prix… et ce prix-là, c’est qu’on découvre le côté laid des choses. Je peux vous dire qu’à l’Hôtel de Ville, à mon humble opinion, c’est très laid l’échelle de valeurs de certaines personnes qui sont là , peste-t-il.

Le conseiller municipal du district de Marie-de-l'Incarnation, Richard Dober Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Selon lui, certains conseillers autour de la table ne siègent pas pour les bonnes raisons.

La plupart sont à l’argent, ils en veulent plus, ils en veulent tout le temps plus. Moi, je n’ai rien contre ça mais il faut que ça se fasse sur une base de mérite et non pas sur une base de copinage. Richard W. Dober

Il estime que certains y sont pour l’argent, le pouvoir et le contrôle avec un mépris profond du payeur de taxes et la façon dont on dépense leur argent.

Le maire Jean Lamarche n’était pas disponible pour commenter la sortie des conseillers, mais a promis de répondre à nos questions jeudi.