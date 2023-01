Une députée libérale demande à Justin Trudeau d’interdire le glyphosate

Je suis préoccupée par cet enjeu depuis cinq ans , explique la députée de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Auparavant élue du Parti vert, Jenica Atwin a rejoint les libéraux de Justin Trudeau en juin 2021.

Elle a déposé une pétition  (Nouvelle fenêtre) à la Chambre des communes qui accepte des signatures jusqu'à vendredi soir. Le texte exhorte le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, à interdire la vente et l’utilisation du glyphosate pour protéger la santé humaine et l’environnement .

La députée a aussi déposé un projet de loi privé  (Nouvelle fenêtre) qui propose de révoquer l'homologation des produits contenant du glyphosate et interdi[re] de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser du glyphosate en tant que produit antiparasitaire .

Jenica Atwin a très peu d’espoir que son projet de loi avance durant la présente session parlementaire, car il est dans le bas de la pile du caucus libéral. Elle ne perd pas espoir pour autant : Je veux que la conversation continue.

« J’ai eu de multiples séances d’information avec Santé Canada et de nombreuses conversations avec le ministre Duclos au sujet de mes préoccupations. Et, vraiment, mes collègues m’ont beaucoup soutenue et encouragée. Je ne m’attendais pas à ça. »