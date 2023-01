Reprise des cours jeudi à l’école Félix-Leclerc, à Repentigny

Les élèves et les membres du personnel d'une école secondaire de Repentigny, dans Lanaudière, pourront reprendre leurs activités dès jeudi. L'établissement avait été évacué mardi en raison de l'apparition de certains signes de bris structuraux.

Le Centre de services scolaire des Affluents ( CSSDA ) signale que la nouvelle expertise effectuée mercredi à l'école Félix-Leclerc confirme que le bâtiment ne présente pas de danger pour ses occupants.

Lorsque les anomalies ont été constatées à cette école située sur le boulevard Philippe-Picard, la direction a fait appel au Service des incendies de la Ville de Repentigny. À la suite de l'inspection effectuée par les pompiers mardi, une évacuation générale a été ordonnée : tous les élèves et tous les membres du personnel ont été rassemblés au Complexe sportif Gilles-Tremblay.

Mardi en fin de journée, le CSSDA a indiqué que des experts d'une firme d'ingénierie externe avaient effectué l'inspection des éléments structuraux en cause.

« Il s'agit d'une colonne qui se serait affaissée d'environ un centimètre et qui aurait causé les fissures qui ont été observées sur certains murs de l'école », pouvait-on alors lire sur le site du CSSDA .

La nouvelle expertise de mercredi a confirmé la conclusion des experts, selon laquelle la structure de l'école est sécuritaire.

Il est donc prévu que les cours reprennent jeudi, selon l'horaire habituel et tel que programmé au calendrier.