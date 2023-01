Des paramédicaux dénoncent la perte du tiers de leur salaire

Un technicien ambulancier de Rimouski dénonce une directive qu'il considère injuste du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Celle-ci a pour effet que les ambulanciers qui offrent leurs services à travers le programme « Je contribue! » voient leurs salaires coupés du tiers.

Durant la pandémie, le programme a été mis en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour avoir de la main-d'œuvre supplémentaire. De nombreux professionnels de la santé, dont des retraités, ont ainsi offert leurs services à travers ce programme.

Ces professionnels de la santé recevaient un salaire équivalent à leur échelle salariale dans le réseau de la santé.

Or, depuis janvier, le MSSS a décidé de rémunérer les ambulanciers au salaire des aides de service.

Un technicien ambulancier de Rimouski, Marc-Olivier Plante, a dénoncé ce traitement salarial sur les réseaux sociaux.

En vertu de la nouvelle directive, il reçoit 21 $ de l'heure u lieu de recevoir une rémunération de 32 $ de l’heure comme auparavant.

Ce n'est même pas le salaire de départ d’un paramédic , dénonce Marc-Olivier Plante.

Contrairement aux autres professionnels du réseau de la santé, les techniciens ambulanciers ne sont pas des employés du MSSS , ils travaillent pour des entreprises privées.

Leur titre d’emploi n’existe donc pas dans le réseau de la santé, ce qu’a confirmé le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Sentiment d’incompréhension et manque de respect

Face à cette situation, les ambulanciers ont l’impression que leur profession n’est pas reconnue, d'autant plus que durant la pandémie, les ambulanciers n’étaient pas reconnus comme des professionnels à haut risque d’être contaminés dans leur travail. Le MSSS ne leur offrait qu’une prime de 4 % contrairement à celle de 8 % qui était offerte aux professionnels du réseau de la santé qui étaient à haut risque d’être infectés par la COVID-19.

C’est un manque de respect total. J’ai répondu à l’appel du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du premier ministre, François Legault, au plus fort de la pandémie. J’ai travaillé là à temps plein en plus de mon temps plein en tant que paramédic , indique-t-il.

Marc-Olivier Plante, un paramédical de Rimouski Photo : Radio-Canada

De son côté, la Fédération des employés préhospitaliers du Québec avertit qu'avec cette baisse importante de salaire, de nombreux ambulanciers vont tout simplement cesser d’offrir leurs services au programme « Je contribue! ».

Le vice-président aux relations de travail de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, Jérémie Landry, veut que le gouvernement reconnaisse les paramédicaux à leur juste valeur.

Avec la pénurie de main-d'œuvre, les paramédics vont tout simplement fermer la porte au ministère de la Santé et des Services sociaux et vont aller travailler uniquement dans leur entreprise ambulancière. Ils vont contribuer de leur façon, mais au sein de leur entreprise , avertit-il.

« On n’est pas des brancardiers, on n’est pas des aides de service, on est des techniciens ambulanciers paramédicaux. » — Une citation de Jérémie Landry, vice-président aux relations de travail de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Le MSSS n'avait pas répondu à nos questions sur ce sujet au moment de publier ces lignes.

De son côté, le CISSS du Bas-Saint-Laurent indique que 600 personnes sont inscrites à la liste Je contribue! . Une quinzaine de personnes sont touchées par cette nouvelle directive. La moitié d'entre elles a tout de même décidé d'offrir encore leur service. Deux ont cessé de ne plus être inscrites sur la liste et quatre personnes sont toujours en réflexion.

D'après un reportage d'Isabelle Damphousse