Jeu de mémoire d’Étienne Fletcher mis en images dans un vidéoclip

J'ai commencé à composer cette chanson quand je voyais un peu changer la vie et l'autonomie de mes grands-parents, raconte-t-il. En tant que couple, on passe tellement de temps avec quelqu'un, et si cette personne-là devient incapable de nous suivre, ça change la dynamique.

Encore une vie à vivre, même si tout est déjà écrit.

Rappelle-moi comment c'était avant, rappelle-moi le nom de nos enfants,

Ton nom m’échappe, mais je sais que je t’aime.



Extrait des paroles de Jeu de mémoire



Le vidéoclip est signé par la réalisatrice québécoise Cassandre Émanuel. Elle tisse une trame visuelle poignante à l’aide d’images d'archives de sa propre famille : des fragments de lettres manuscrites et de dessins, de vidéo et de film.



Grâce à des superpositions et des manipulations, elle crée des effets de découpage sur ces mémoires vidéo. Ces figures fantomatiques qui soufflent des bougies, ou qui se promènent au jardin, seraient-elles un être cher disparu? Une mémoire qui fait défaut?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Janvier étant le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, le lancement du vidéoclip tombe à un moment approprié.



C’était un bon timing, mais c’est aussi un clip qui a pris beaucoup de temps pour que Cassandre le mette en place, c’est un projet d’amour , indique Étienne Fletcher.

Il raconte que la réalisatrice Cassandre Émanuel s’est investie personnellement dans la création. Elle avait vraiment le cœur dans le même genre de réalité, elle venait de perdre son grand-père, c'est donc devenu comme un hommage à sa famille.