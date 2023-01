Les hôtels du Saguenay-Lac-Saint-Jean profitent du retour des événements sportifs

Dans la majorité des hôtels de la région, le taux d'occupation est actuellement de 100 % et il le sera encore pour quelques semaines du jeudi au samedi.

La directrice générale de l'Association hôtellerie Saguenay-Lac-Saint-Jean, Anne-Marie Boudreault, constate que l'engouement est encore plus fort qu'avant la pandémie pour les tournois sportifs.

C’est certain que le tourisme sportif, l’engouement est vraiment présent. Dans les dernières années, les tournois il n’y en avait pas ou plus ou moins. Les familles sont présentes et ça fait du bien de les voir , a-t-elle mentionné.

Ainsi, le téléphone ne dérougit pas depuis quelques semaines à l'hôtel Delta Saguenay, à Jonquière.

Amélie Gauthier est la directrice ventes et marketing à l’Hôtel Delta Saguenay, à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Pour le mois de janvier, l'établissement affiche complet les fins de semaine avec le retour des traditionnels tournois de hockey ainsi que des autres compétitions sportives.

L'engouement a explosé. Les familles, les jeunes n'ont pas joué, n'ont pas participé à des tournois depuis deux ans, donc cette année on a plus de tournois, plus de participation, plus d'équipes et les équipes sont plus grosses. On a vraiment une augmentation de la demande au niveau des équipes sportives , a illustré Amélie Gauthier, directrice ventes et marketing à l’Hôtel Delta Saguenay.

Des partys de bureau payants

Si l'année démarre en force pour les hôtels de la région, ils ont aussi augmenté leur chiffre d'affaires en novembre et en décembre grâce aux partys de bureau.

L'engouement pour chacun des partys était meilleur. Au niveau du taux de participation, c'était mieux, mais au niveau du nombre de partys, du nombre d'entreprises, c’était sensiblement comme 2019 , a souligné Amélie Gauthier.

La directrice générale de l'Association hôtellerie Saguenay–Lac-Saint-Jean, Anne-Marie Boudreault Photo : Radio-Canada / Katya D'Amour

Au Delta par exemple, plus de 6000 repas ont été servis pendant cette période.

L'an passé, la COVID encore présente, il y a eu un arrêt un peu dernière minute pour les festivités, il y en a qui ont annulé. Cette année, tout le monde était bienvenu et ç'a fait une différence en région , a ajouté de son côté Anne-Marie Boudreault.

L'enjeu de la main-d'œuvre

Malgré ces hausses de fréquentation, l'enjeu de la main-d'œuvre reste préoccupant.

C'est encore un enjeu présent dans toute la région au complet. Certains [hôtels] sont quand même assez stables, mais plusieurs cherchent des moyens pour avoir des équipes et offrir le meilleur service possible , a reconnu la présidente de l’association régionale.

Pour ce qui est du Delta, il réussit à s’en tirer.

C'est un enjeu le personnel, mais on s'en sort pour répondre à la demande , a affirmé Amélie Gauthier.

D'après un reportage de Roby St-Gelais