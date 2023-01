25 ans de carrière : sur les traces de Martin Bureau, artiste multidisciplinaire

L'exposition intitulée Le confort de nos sédiments constitue un regard sur plus de 25 ans de carrière pour le peintre et cinéaste qui a grandi à Saint-Félicien.

Je travaille sur l'anthropocène, cette nouvelle ère géologique dans laquelle on est, qui dit que l'humain devient une force géologique en accumulant gaz, plastique et autres matériaux, les sédiments finalement. Le confort de nos sédiments renvoie à cette notion que l'on célèbre notre victoire sur les écosystèmes en voulant préserver notre mode de vie. Ici, ce qui est spécial, c'est que n'est pas une exposition autour d'une récente production. C'est une sélection d'œuvres qui couvre de 1995, ce qui ne me rajeunit pas, à aujourd'hui , explique l'artiste.

Collaboration avec Fred Fortin

Le parcours de Martin Bureau a aussi été marqué par des collaborations dans le milieu musical, notamment avec l'auteur-compositeur-interprète Fred Fortin.

On s'est connu à la Polyvalente à Saint-Félicien, mentionne Martin Bureau. Moi, j'ai commencé à jouer de la musique avec Fred et mon seul fait d'armes en tant que musicien, c'est que j'ai été le premier batteur à se faire "slacker" par Fred Fortin, parce qu'il a mis dehors tous ses batteurs tout au long de sa vie, et moi j'ai été le premier! Toujours est-il que l'on a commencé nos vies professionnelles en même temps, lui en musique et moi en arts visuels. C'est comme ça naturellement que l'on s'est associés, et j'ai fait toutes les pochettes de tous ses projets , ajoute Martin Bureau

Son agenda sera très bien rempli au cours de la prochaine année. Martin Bureau doit livrer plusieurs tableaux et mène un imposant projet de long métrage en collaboration avec l'Office national du Film ( ONF ).

L'exposition est à l'affiche jusqu'au 1er février.