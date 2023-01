Moncton et Halifax sont les deux villes qui grandissent le plus vite au pays

Moncton au Nouveau-Brunswick et Halifax en Nouvelle-Écosse sont les deux agglomérations urbaines qui grandissent le plus rapidement au Canada.

Selon les estimations démographiques annuelles de Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) , la population de Moncton a augmenté de 5,3 % entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022. Celle d’Halifax a augmenté de 4,4 % durant la même période.

À Moncton, la plus grande ville du Nouveau-Brunswick avec 171 608 habitants au 1er juillet 2022, cette croissance récente représente l'arrivée de 8784 nouveaux résidents.

Une passante prend en photo la murale intitulée « Tokyo Candles » de l'artiste Dan Kitchener, qui décore le centre-ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

De ce nombre, 5608 sont arrivés par l’immigration internationale, 3075 sont venus d’une autre province, et 108 d’une autre communauté au Nouveau-Brunswick. Durant cette année, il y a eu sept décès de plus que de naissances dans le Grand Moncton.

À Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse et la ville la plus peuplée à l’est de Québec, la croissance démographique de 4,4 % en 2021-2022 représente 20 713 citoyens de plus.

Une majorité de ces nouveaux venus (12 381 personnes) arrivent de l'extérieur du Canada, alors que 8093 personnes sont parties d'une autre province canadienne pour emménager à Halifax.

Vue panoramique d'une partie du front de mer d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, et des deux tours du complexe Purdy's Wharf, à l'été 2022. Photo : Getty Images / shaunl

La population d’Halifax est maintenant estimée à 480 582 habitants en date du 1er juillet 2022, ce qui en fait le 13e centre urbain le plus peuplé au Canada.

La capitale de l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown, a aussi connu une croissance importante de 4,1 %. La ville a accueilli 3484 personnes de plus, dont 2599 issues de l’immigration. La population de son agglomération se chiffre désormais à 86 865 personnes.

À Terre-Neuve-et-Labrador, l’agglomération la plus importante, Saint-Jean, a connu une croissance de 2,2 %. On y a dénombré 4852 résidents de plus, dont 3915 personnes issues de l’immigration, mais seulement 408 arrivés d’une autre province canadienne.

Autres agglomérations urbaines dans les Maritimes

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, plusieurs municipalités ont elles aussi connu une croissance démographique notable du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2022.

C’est le cas de Fredericton, qui a accueilli 3731 citoyens de plus, dont 2299 immigrants et 1038 Canadiens arrivant d’une autre province. Cette hausse de 3,3 % porte à 116 159 résidents la population de la capitale néo-brunswickoise.

On a observé une croissance de 2,1 % à Saint-Jean, qui compte désormais 116 159 résidents.

Enfin, dans la même période, la population a augmenté de 2,1 % à Miramichi (total de 28 749 habitants); de 1,2 % à Edmundston (total de 24 132 résidents); de 0,8 % à Bathurst (total de 31 999 résidents) et de 0,6 % à Campbellton (total de 12 943 résidents).

L'entrée au Nouveau-Brunswick par la Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images / rustycanuck

En Nouvelle-Écosse, la population de Kentville a augmenté de 2,7 % pour atteindre 29 683 personnes. À Truro, elle a été en hausse de 1,8 % pour atteindre 48 282 résidents. À New Glasgow, elle a augmenté de 1,3 % pour un total de 35 717 résidents.

La croissance a été plus modeste dans la Municipalité régionale du Cap-Breton, qui enregistre une hausse de 897 habitants pour un total de 98 821 résidents.

C’est une croissance démographique de seulement 0,9 % attribuable à l’immigration internationale, puisque 2041 étrangers sont arrivés dans la municipalité. En revanche, 835 citoyens ont quitté pour s’installer ailleurs en Nouvelle-Écosse.

Des étudiants prennent l'autobus de Sydney à Glace Bay, au Cap-Breton. Photo : CBC / Tom Ayers

La Municipalité régionale du Cap-Breton est aussi l’un des endroits où l’on observe un décroissement naturel de population notable, c’est-à-dire qu’il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. Durant la période étudiée, on y a enregistré 726 décès de plus que de naissances.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la deuxième collectivité en importance après Charlottetown a aussi vu sa population augmenter. L’agglomération de Summerside compte 18 938 résidents, selon Statistique Canada, une hausse de 2,4 % du 1er juillet 2021 à la même date l’été suivant.