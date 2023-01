La science pour mieux farter les skis de fond à l’Université Laval

Même pour les meilleurs fondeurs au monde, le fartage des skis peut faire la différence entre une victoire et une défaite. Le choix de la bonne cire demeure une science inexacte. Une situation que veulent corriger des chercheurs de l’Université Laval.

Étudiant à la maîtrise en génie mécanique, Nicolas Quirion-Cantin est derrière le projet de recherche qui sera mené cet hiver sur le campus de l’Université Laval.

Guidé par le professeur Julien Lépine, un passionné de ski de fond, Quirion-Cantin a construit une machine destinée à tester différents fartages dans toutes les conditions.

Sa station fixe est notamment dotée d’un ordinateur, d’un moteur et d’un câble qui permettront de tirer sur la neige, à différentes vitesses, un chariot monté sur des skis de fond. Durant des heures, plusieurs fois par semaine, le chariot sera tiré à répétition sur une ligne droite de 60 mètres.

La courte de piste de 60 mètres sera tracée aux abords de celle du campus nordique, dans l'enceinte du stade Telus. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

On va être capable de mesurer la force nécessaire pour tirer le chariot, donc de déduire le coefficient de friction du ski sur la neige. Ça va permettre de tester différentes combinaisons de cires et de skis pour guider le choix selon les conditions météorologiques , explique l’étudiant de l’Université Laval.

Trouver des alternatives au fluor

L’idée est de produire des données scientifiques autant sur les cires de glisse que les farts d’adhérence, qui permettent aux fondeurs de se propulser sur la neige. Car même sur le circuit de la Coupe du Monde, les tests effectués avant les compétitions peuvent être plutôt artisanaux.

Comment ça fonctionne en ce moment en compétition, c’est deux skieurs de poids similaire qui se mettent l’un à côté de l’autre et qui se laissent glisser pour voir lequel va le plus loin , relate Nicolas Quirion-Cantin.

Et le projet de recherche arrive à point, estime Julien Lépine. Les cires les plus performantes au monde sont depuis longtemps celles à base de fluor, indique le professeur. Un produit nocif pour la santé et l’environnement dont l'utilisation sera interdite à compter de la saison prochaine dans les compétitions sanctionnées par la Fédération internationale de ski.

Le fartage des ski de fond demeure une science inexacte, même pour les experts. Photo : Radio-Canada

Avec les cires à base de fluor, on avait, 99% du temps, la bonne solution, peu importe la cire. Parce que c’est un produit assez exceptionnel en termes de glisse. Il y a plus de différences entre les cires de nouvelle génération. Certaines peuvent marcher une journée, mais pas le lendemain , pointe Lépine.

Le projet de recherche n’en est qu’à ses débuts. Le but est éventuellement de créer une machine plus compacte qui pourrait être utilisée par des équipes de haut niveau en compétition.

Peut-être que ça pourrait aider nos équipes canadiennes à rayonner sur la scène internationale dans un futur lointain , souhaite le professeur.

Ouverture imminente du Campus nordique

Si les tests peuvent être effectués à l’Université Laval, c’est que le concept du campus nordique est de retour pour un troisième hiver. Dès que la température le permettra dans les prochaines semaines, un anneau de glace de 400 mètres, une boucle de ski de fond d’un kilomètre et des sentiers de raquettes seront ouverts au public gratuitement sur le campus de l’université.

L'anneau de glace du campus de l'Université Laval, l'hiver dernier. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les installations ont attiré quelques dizaines de milliers de visiteurs ces deux dernières années. Des membres du personnel et des étudiants de l’université, mais aussi des résidents du secteur. Le concept de santé durable est un concept qui nous est cher à l’Université et on pense que pouvoir sortir faire de l’activité physique, c’est bénéfique à tous les niveaux , a vanté mercredi le vice-recteur exécutif de l’université Laval, André Darveau.

Quel avenir pour la Forêt Montmorency?

Ce dernier était toutefois plus évasif lorsque questionné à savoir si ce même concept s’appliquait à la Forêt Montmorency. Quelques mois après avoir fermé son réputé centre de ski de fond, la faculté de Foresterie a admis en novembre être en réflexion quant à l’avenir des activités récréotouristiques sur le site.

Bien que la recherche demeurera la priorité à la Forêt Montmorency, André Darveau assure que la Faculté de Foresterie est aussi à l’écoute des besoins de la population . Or, nombreux sont les fondeurs qui réclament la réouverture du site.