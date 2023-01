Itinérance : des ressources peu achalandées dans la région malgré le froid

Ceux et celles dans la rue tentent aussi bien qu'ils le peuvent de trouver des moyens pour se réchauffer, mais ce n'est pas toujours évident, explique Jimmy Gosselin.

Je suis toujours dans la même situation. Je suis toujours dehors. Des fois, j’ai la chance d’avoir une place au refuge, mais ce n’est pas tous les jours. Ce n’est jamais certain. Un soir, tu peux avoir une place, mais le lendemain, tu ne l’auras peut-être pas.

Dans la région, il existe des ressources pour venir en aide à ces personnes.

Une halte-chaleur est en place la semaine à Shawinigan et la fin de semaine dans le secteur Grand-Mère. Il y a aussi un refuge au Centre Roland-Bertrand qui d'ailleurs ouvre plutôt lorsque les températures descendent sous les -15 degrés.

Des ressources peu achalandées

À Trois-Rivières, rien n'est offert dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, depuis l'abandon du projet avec les mini-maisons offertes par l'humoriste Mike Ward. Cependant, il existe des ressources.

Il faut rappeler que la Ville et ses partenaires ont ouvert une halte-chaleur qui est en fonction depuis décembre dernier qui est peu achalandée. C’est vraiment un service de nuit qui est ouvert par temps de grands froids. On invite donc les gens à utiliser les ressources qui existent , plaide le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morrissette.

Mais à savoir si d’autres ressources viendront s’ajouter, il est trop tôt pour le dire.

Est-ce qu’il y aura d’autres mesures qui seront déployées en fonction du contexte ? C’est toujours un work in progress. Donc, on ne peut pas affirmer qu’il y aura d’autres mesures. Chose certaine, le cri du cœur a été entendu et les ressources sont en place pour travailler là-dessus , poursuit M. Morrisette.

Un nouveau service

De son côté, l'organisme Point de rue, confie qu'il procédera à une annonce vendredi concernant un nouveau service en itinérance.

Jimmy Gosselin était de ceux qui ont pris la parole au conseil de Ville de Trois-Rivières, le 13 décembre dernier pour parler de sa situation.

Aujourd'hui, il se dit satisfait de l'écoute qu'il a obtenue. Il croit que son intervention a pu avoir un impact positif sur les nouveaux services qui seront annoncés par Point de rue.

Avec des informations de Charles-Antoine Bélanger