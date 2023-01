La Sarre se prépare à accueillir la 38e Finale régionale des Jeux du Québec

Le comité organisateur a annoncé mercredi que près de 700 jeunes athlètes prendront part à la grande fête régionale du sport dans 10 disciplines différentes. La Finale régionale centralisée revient après avoir été annulée à Ville-Marie en 2021, puis reportée de 2022 à cette année, chaque fois en raison de la pandémie de COVID-19.

La Sarre, qui devait présenter l'événement en 2022, a donc repris le flambeau cette année avec les mêmes partenaires financiers, dont la Ville de La Sarre, Hecla-Québec, Desjardins, le Centre de services scolaire Lac-Abitibi, Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue et la députée Suzanne Blais.

Les organisateurs sont fébriles et fin prêts, assure la coordonnatrice Cécile Poirier.

« Tout ce qu’on espère, c’est que les gens viennent encourager les athlètes. Je pense que les jeunes méritent ça, après un confinement et un déconfinement. » — Une citation de Cécile Poirier, coordonnatrice

« Je crois également que les gens ont hâte de vivre ça et le comité organisateur a hâte aussi que cette fin de semaine-là arrive, parce que c’est vraiment une fête du sport pour les jeunes », ajoute Mme Poirier.

La coordonnatrice de la 38e Finale régionale centralisée des Jeux du Québec, Cécile Poirier. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une grande mobilisation

Le maire de La Sarre, Yves Dubé, se réjouit de voir la population de sa ville et de l’Abitibi-Ouest se mobiliser pour organiser un tel événement. Il souhaite lui aussi voir beaucoup de gens sur les sites de compétition.

« Il faut encourager les jeunes athlètes. On veut que nos jeunes bougent plus, alors il faut leur envoyer un message clair : on veut vous encourager, on veut vous voir en action. Ca va peut-être éveiller certains jeunes qui ne font pas nécessairement de sport. On ne le dit jamais assez, il faut faire bouger nos jeunes et c’est un événement qui sert à ça », lance-t-il.

Le comité compte déjà sur l’essentiel de son équipe d’environ 300 bénévoles, mais la porte demeure grande ouverte si d’autres personnes souhaitent prêter main forte à l’organisation.

« Je pense qu’on a 90 % de nos bénévoles, mais c’est sûr que si des gens sont intéressés à se joindre à nous, on les invite à communiquer avec nous et ça va nous faire plaisir de leur trouver une tâche. Mais on sait qu’on a déjà assez de bénévoles pour être capables de livrer la marchandise », estime Cécile Poirier.

Une finale centralisée

Une fois de plus, la région propose une formule unique au Québec, alors que les finales régionales de presque toutes les disciplines seront présentées en même temps, dans la même ville. Les jeunes athlètes pourront ainsi vivre un événement plus grand qu’une simple compétition, d’autant plus qu'une centaine d’entre eux se qualifieront pour la 56e Finale provinciale des Jeux du Québec, qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 4 au 11 mars.

Jérémy Grégoire, coordonnateur régional des Jeux du Québec et conseiller en sport à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

« Ce n’est pas juste que les compétitions se regroupent toutes en même temps, il y a des activités qui sont au-delà du sport. On a une cérémonie d’ouverture. Les athlètes qui participent en haltérophilie, par exemple, s’ils ne sont pas en compétition, peuvent aller voir le badminton. On retrouve un peu l’ambiance d’une finale provinciale. On sait que ça demande beaucoup, mais en bout de ligne, ce sont les athlètes qui en profitent et on est vraiment fiers de ça », souligne Jérémy Grégoire, coordonnateur régional des Jeux du Québec et conseiller en sport chez Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue.

Moins de disciplines

Cette 38e Finale régionale des Jeux du Québec présentera un peu moins de disciplines qu’à la normale, notamment en raison d’un conflit d’horaire avec certaines compétitions provinciales, comme en gymnastique et au trampoline, ou en raison d'enjeux logistiques qui découlent des effets de la pandémie. Les gymnastes pourront se qualifier lors d’une autre compétition régionale en février.

Ainsi, les disciplines au programme sont le badminton, le curling, l’haltérophilie, le judo, le karaté, le patinage artistique et le tennis de table. Le ski alpin et le ski de fond seront présentés le 28 janvier à Rouyn-Noranda, le premier au Mont-Kanasuta et le second au club de ski de fond d’Évain.

« Pour le ski de fond, on avait choisi un site ici, mais malheureusement, la neige n’est pas au rendez-vous. Et même si on avait de la neige d’ici une semaine, il devenait difficile de faire les pistes de façon convenable pour les deux compétitions. Considérant qu’il y a une finale provinciale au bout, on trouvait important que les jeunes puissent se qualifier dans des conditions idéales », fait valoir Cécile Poirier.