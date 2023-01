De la rue aux salles de cours : 25 ans de succès pour l’école La Dauphine

Ces jeunes pour qui le réseau scolaire traditionnel a échoué trouvent ici les outils et le soutien dont ils ont besoin pour compléter leur secondaire et pour rêver d'un avenir meilleur.

Mais qu'y a-t-il de si spécial dans cette école pas comme les autres? C'est l'accompagnement personnalisé, explique la directrice de l'école, Caroline Betty.

Membre du personnel de La Dauphine depuis 2006, cette grande blonde au sourire contagieux parle avec passion des élèves qu'elle côtoie : Nos étudiants comptent tellement , dit-elle.

Caroline Betty est à la Maison Dauphine depuis 2006. Photo : Radio-Canada

Valorisation

Depuis sa création, l'école La Dauphine mise sur la pédagogie de la valorisation. Trois professeurs ainsi que des intervenants sociaux sont disponibles sur place pour accompagner la trentaine d'élèves.

Caroline Betty précise qu'ici, les réussites de chaque jeune sont soulignées. Tu as passé ton examen, bravo. Es-tu fier de toi? Ça doit, on continue , donne l'enseignante à titre d'exemples. Trop souvent, explique-t-elle, ils n'ont pas vécu de grand succès, mais à l'intérieur des murs de l'école, chaque bon coup est une fête.

En ce matin de la mi-décembre, nous avons la chance d'assister au cours de français offert par Luce Richard, une des enseignantes de l'école La Dauphine. Avec un soupçon d'humour, elle mène sa barque et entraîne les jeunes dans la révision de notions de base en écriture.

Une salle de classe à l'école La Dauphine Photo : Radio-Canada

Une dizaine d'élèves participent à l'exercice et suivent ses consignes. Jonathan Laflamme est du groupe.

Ce jeune homme de 29 ans a abandonné l'école à 15 ans. Il a travaillé manuellement dans plusieurs entreprises depuis lors et a connu de sérieux problèmes de consommation. Aujourd'hui, il se félicite d'avoir choisi l'école La Dauphine. J'ai fait des erreurs de parcours, je suis tombé dans la drogue. Ce n'était pas un milieu sain, je ne pouvais pas rester là-dedans. C'est un ami qui lui a parlé de cette école où il prend maintenant plaisir à étudier.

Jonathan Laflamme souhaite devenir intervenant social. Photo : Radio-Canada

Prendre confiance

Même chose pour Simon Arcand. À 33 ans, il est fier d'être inscrit à l'école de la Maison Dauphine. Après de sérieux ennuis familiaux, il a été accueilli à la Maison Dauphine, où on l'a invité à poursuivre son parcours scolaire. J'étais en itinérance depuis trois semaines ou un mois, puis là, j'ai trouvé une chambre, j'ai commencé l'école le 25 août et je ne le regrette pas.

Simon Arcand Photo : Radio-Canada

Il explique que l'approche est plus personnelle que dans les écoles traditionnelles: Tu te fais des liens assez vite avec les professeurs et les intervenants. Moi, je trouve que ça m'a aidé à m'ouvrir puis à prendre confiance.

Claude Marin, le directeur de la Maison Dauphine, raconte que les professeurs et les intervenants tentent le tout pour le tout depuis 1998 afin de redonner des ailes à ces jeunes.

Claude Marin Photo : Radio-Canada

Le directeur explique d'ailleurs qu'ils sont entourés non seulement pendant leur apprentissage scolaire mais aussi pour leurs besoins quotidiens.

Ils déjeunent gratuitement. Ils dînent gratuitement. Ils ont droit à un panier de nourriture toutes les deux semaines.

L'inscription et les livres sont gratuits dans cet établissement financé par le ministère de l'Éducation ainsi que par des dons récoltés par la fondation de la Maison Dauphine.

Résultats

Chose certaine, cette formule donne des résultats.