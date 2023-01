Les amputations causées par des engelures atteignent un sommet à Edmonton

Des données montrent que le nombre d’engelures et d’amputations causées par des engelures a atteint son plus haut niveau en 10 ans à Edmonton. Une demande d'accès à l'information faite par CBC/Radio-Canada auprès de Services de Santé Alberta montre qu’en 2021-2022, il y a eu 91 amputations causées par des engelures, alors qu’il y en avait eu 40 l’année précédente.

Laurie-Lynn Discoteau a été amputée d'une jambe en dessous du genou, fin décembre, après avoir passé la nuit dans un campement pour personnes itinérantes. Il s’agissait de sa deuxième amputation puisqu’elle avait aussi perdu l'autre pied dans un accident il y a cinq ans.

L'hiver dernier a été plus froid que la moyenne dans la capitale albertaine, avec 6,7 jours de plus sous la normale des -20 degrés Celsius et huit jours de plus sous la normale de -30 degrés Celsius.

Malgré tout, il y a eu des hivers similaires et même plus froids au cours de la dernière décennie, y compris en 2013-2014 et en 2018-2019, qui n’ont pas connu une augmentation similaire d’amputations pour engelures.

À Calgary, il y a eu 65 amputations répertoriées en 2021-2022, comparativement à 19 l'année précédente.

Les personnes itinérantes plus touchées, selon un médecin

Les données obtenues de Services de Santé Alberta n'indiquent pas quels groupes démographiques ont subi le plus d’amputations pour engelures, et si un grand nombre vient de la population itinérante.

Pourtant, un médecin urgentiste, Sandy Dong, dit que ces données confirment, selon lui, ce dont lui et ses collègues ont été témoins l'hiver dernier, à savoir que la plupart de ces personnes sont sans-abri. La grande, grande majorité de ces personnes n'avaient pas de logement. Sur ces dizaines de personnes que j’ai traitées, je peux penser à une seule qui avait une adresse permanente , a déclaré Sandy Dong.

Pour moi, il y a un lien clair entre la crise du logement et ces résultats.

Ces gens sont les victimes d'un système de logement qui ne fonctionne pas , ajoute Damian Collins, professeur et expert en logement à l'Université de l'Alberta.

Davantage de mesures souhaitées

Pour ceux qui travaillent auprès de la population sans-abri, ces chiffres sont alarmants et démontrent que les moyens employés pour lutter contre l'itinérance sont insuffisants.

Je suis vraiment préoccupé par la façon dont on parle d'itinérance à ce stade-ci comme d’une question sur la sécurité publique, et non pas autour de la décence et de la dignité humaine, et de l’importance de fournir aux gens les choses dont ils ont désespérément besoin , ajoute Elliott Tanti, directeur des services communautaires de l’organisme pour personnes itinérantes Boyle Street.

La Ville d’Edmonton ajoute que la police et les agents de la paix vont continuer d’expulser les personnes essayant de rester au chaud dans les stations de LRT et que bien qu’ils ne puissent pas forcer les gens à aller dans les refuges lors d'épisodes météorologiques extrêmes, la Ville offre un certain nombre d'options à toute personne ayant besoin d'accéder aux services, y compris un transport direct vers les refuges .

De son côté, Services de Santé Alberta explique que l'augmentation du nombre d’amputations pour engelures est due à un certain nombre de facteurs, y compris probablement un nombre plus élevé de sans-abri sans logement pendant un hiver rigoureux et que l'augmentation du nombre de surdoses attribuables à la crise du fentanyl au cours des trois à quatre dernières années a également contribué à [cette] augmentation .

Avec les informations de Taylor Lambert