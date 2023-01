Des agriculteurs optimistes en vue de la saison 2023 à la Foire de Saint-Jean-Baptiste

La 36e foire agricole de Saint-Jean-Baptiste bat son plein. L'événement de deux jours a commencé mercredi. Les agriculteurs et professionnels du secteur se rencontrent et exposent afin de partager leurs innovations et préparer la saison 2023 qu’ils souhaitent meilleure après les difficultés de la saison passée à cause de la météo.

Il s'agissait de la première foire organisée depuis le début de la pandémie. Deux cents personnes sont attendues.

Inondation et inflation étaient sur toutes les lèvres durant la première journée de la foire agricole, mais l'espoir d'une meilleure saison aussi.

Les inondations du printemps dernier ont durement touché plusieurs agriculteurs dans le sud du Manitoba.

Agriculteur de Saint-Jean-Baptiste, situé à 60 kilomètres au sud de Winnipeg, Darrel Marion a vu 90 % de ses terres être inondées.

Les inondations, ça nous a fait semer plus tard dans la saison et quand on sème plus tard tout est en retard. Nos grains ne pourront pas pousser dans le montant de temps supposé pour une bonne récolte , relate-t-il.

Il ajoute avoir dû changer ses plans de plantations.

Darrel Marion est agriculteur à Saint-Jean-Baptiste au Manitoba. Photo : Radio-Canada

M. Marion s'attend à ce que Dame Nature collabore en 2023.

La rivière est basse en ce moment, donc on pense bien que ça va être normal. Souvent, on est inondé, mais habituellement c'est 3 à 5 % de nos acres. On espère qu'il ne neige pas trop et que ça ne fonde pas trop vite , dit-il.

Selon le météorologue et conférencier, Scott Kehler, les prochaines récoltes devraient être meilleures, même si des inondations sont possibles.

En ce moment, on prévoit un printemps frais et humide et un été chaud et sec. C'est une bonne chose pour les agriculteurs qui auront un bon niveau d'humidité pour commencer la saison. Cependant, ça peut aussi leur poser des problèmes s'ils essaient de se rendre dans les champs , explique-t-il.

L’engrais, un intrant hors de prix

Le prix élevé des engrais suscite tout de même des inquiétudes

L’organisateur de l’événement Brunel Sabourin dit que les agriculteurs sont déjà très prudents.

C'est quasiment le double de ce que c'était traditionnellement. Par exemple, c'est comme si on allait au casino. Pour les fermiers, il y a plus de risque, mais aussi plus de chance de faire du rendement , dit-il.

On veut garder notre chance de rendement sans trop ajouter d'engrais. Les fermiers font plus attention au placement des produits et au temps où on l'applique.

L'organisateur de la Foire agricole de Saint-Jean-Baptiste, Brunel Sabourin raconte que les agriculteurs sont remplis d'optimisme pour 2023. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Pour 2023, M. Sabourin espère que le prix des engrais ne va pas augmenter, au risque de grandes pertes financières pour les agriculteurs en cas de mauvaises récoltes.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et Victor Lhoest