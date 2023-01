Une aide de Québec toujours souhaitée pour la relance de Fort-Prével

Le comité Relance Fort-Prével a repris les rênes du site en 2016 et depuis ce temps, des projets de revitalisation sont sur la table.

Un premier plan d’affaires, évalué à plusieurs millions de dollars, prévoyait deux phases de travaux, à commencer par la mise à niveau des infrastructures — auberges, chalets et motel — existantes et ensuite, en développant l’offre sur le site.

On a élaboré ce plan d’affaires dans les dernières années, mais il a été mis sur la glace avec la pandémie et plusieurs choses ont changé et évolué depuis ce temps , explique le porte-parole de Relance Fort-Prével, Gilles Pelletier.

Gilles Pelletier, porte-parole de Relance Fort-Prével (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

À la lumière des changements, l’organisation a décidé de mettre à jour son plan d’affaires dans le but de le représenter aux instances gouvernementales.

C’est de se dire, en 2023, voici ce qui change, quels sont les coûts afférents reliés aux projets, quels sont les éléments sur lesquels ont a déjà travaillé et qu’on n’a plus besoin d’inclure dans notre plan, voici comment on peut maintenant prévoir avec les saisons antérieures les volumes de visiteurs qu’on pourrait recevoir sur une base régulière , précise M. Pelletier.

« On a déjà fait un travail important. On ne reprend pas tout ça à zéro. » — Une citation de Gilles Pelletier, porte-parole de Relance Fort-Prével.

Implication politique

Dans la même optique que la mise à jour du plan d’affaires, le comité a également fait une mise à jour de ses appuis politiques.

Le comité peut déjà compter sur l’appui financier des municipalités de Gaspé et de Percé ainsi que des MRC de Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé.

La Ville de Percé a d’ailleurs accordé lundi soir, lors de la séance du conseil municipal, une aide de 5000 $ au comité de relance. Cette aide est récurrente depuis plusieurs années selon Cathy Poirier, la mairesse de Percé.

Le comité travaille extrêmement fort pour respecter ses engagements et remettre sur pied le site, ajoute Mme Poirier. C’est important pour le conseil de les encourager.

« Fort-Prével est un site important pour la vitalité et le développement économique du grand Percé et du grand Gaspé. » — Une citation de Cathy Poirier, mairesse de Percé

Relance Fort-Prével avait par ailleurs sollicité, lors de la campagne électorale provinciale l’automne dernier, les candidats de la circonscription de Gaspé afin de les sensibiliser à leur cause.

Le comité souhaite en ce sens rencontrer prochainement le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, pour lui présenter la nouvelle mouture du plan d’affaires.

Stéphane Sainte-Croix affirme déjà son intention d’accompagner le comité dans ce dossier.