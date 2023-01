Mine Caribou : le N.-B. devra payer afin d’éviter les dégâts environnementaux

Cette information provient d’un affidavit signé en décembre par Brendan Creaney, le directeur financier de la compagnie Trevali. Sa division néo-brunswickoise possède la mine.

Celle-ci assumera un tiers des coûts, mais la compagnie sera mise sous séquestre le 24 janvier et sa capacité de payer peut donc être remise en cause.

L'affiche à l'entrée de la mine Caribou, non loin de Bathurst (archives). Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Trevali s’était placé à l’abri de ses créanciers en août et s’apprêtait à déclarer faillite ce mois-ci, mais le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie a demandé une prolongation de cette protection de deux semaines pour assurer une transition moins chaotique , selon les mots d’un employé du ministère dans une déclaration sous serment.

Entente officialisée en 2013

Cette division des obligations environnementales provient d’une entente de 2013 entre la province et la compagnie.

Selon ce contrat de responsabilité environnementale limitée, le gouvernement du Nouveau-Brunswick demeure responsable des obligations qualifiées d'historiques. Autrement, il s’agit de celles qui ont trait aux activités des anciens propriétaires.

Dans un rapport technique de Trevali de 2018 qui évoque l'entente, il semble être surtout question des activités de la compagnie Anaconda, présente dans les années 1950.

Alain Deneault est professeur de philosophie de l’Université de Moncton (archives). Photo : Radio-Canada / Paul Émile d'Entremont

Le philosophe Alain Deneault, de l’Université de Moncton, ne se dit pas surpris que cette situation arrive au Nouveau-Brunswick.

Un état qui est dirigé par des gens qui se targuent de connaître l’économie et le commerce et qui pourtant signent ce qu’on appelle des accords léonins, donc où la part du lion revient à un acteur au détriment de l’autre , explique Alain Deneault.

Imaginez que je vous dise “moi je suis très bon en affaires, quand je négocie je cède à peu près tout et je ne demande à peu près rien, je suis un bon négociateur [n’est-ce pas]”. Et bien c’est à peu près ça qu’on a, ajoute le philosophe.

Une opération qui pourrait nécessiter 49 millions $

Dans l’affidavit de Brendan Creaney, le directeur financier de Trevali, le ministère des Ressources naturelles et le ministère de l'Environnement ne disposent que d'environ 16 millions de dollars canadiens pour couvrir les frais.

Le gouvernement a mis 250 000 dollars canadiens pour assurer la surveillance du site pour les prochaines semaines.

Louise Comeau du Conseil de la conservation du Nouveau-Brunswick se demande donc si les fonds seront suffisants pour couvrir les dépenses. S’ils ne le sont pas, elle craint que les contribuables aient à payer pour les responsabilités des entreprises.

Louise Comeau dirige les solutions du programme sur le changement climatique et l’énergie du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Jacques Poitras

Selon elle, l'argent devrait provenir du Fonds de régénération minière auquel contribuent les entreprises minières qui permet de couvrir des dépenses environnementales.

En revanche, s'il s'agit bien de l'argent de ce fond, elle se demande s'il sera suffisant pour payer les dépenses.

La question est légitime, puisque, selon le rapport financier de la compagnie publié en mars 2022, il faudrait 49 millions de dollars canadiens pour mener à bien les activités de réhabilitation environnementale, la fermeture de la mine et la remise en état.

Les installations de la mine Caribou, à Bathurst (archives). Photo : Radio-Canada / François Lejeune

Cette situation inquiète le porte-parole de l’organisme Mining Watch Canada, Rodrigue Turgeon.

On doit, avant le début des opérations, rassembler tout le matériel technique et les sommes nécessaires pour pallier les pires catastrophes qui peuvent survenir, pas les scénarios les plus optimistes , estime-t-il.

Peu de réponses des deux partis

Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie refuse de commenter ce dossier pour l’instant. Il dit qu’il le fera dans deux semaines, une fois la prolongation concernant la protection des créanciers terminée, c’est-à-dire le 24 janvier.

Ce délai a été accordé par la cour britanno-colombienne lundi pour régler ce qui se rapporte à la transition.

Quant à Trevali, la compagnie n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada Acadie.