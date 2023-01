L’immigration serait au cœur d’une hausse d’inscriptions au Conseil scolaire Centre-Nord

« On accueille toujours un nombre assez intéressant d'élèves après le 30 septembre », affirme de prime abord le directeur général du CSCN , Robert Lessard.

Par contre, cette vague d’inscriptions est néanmoins inédite, car d’ordinaire, le Conseil scolaire Centre-Nord ne l’attend qu’à partir du 1er mars.

On a peut-être le même nombre [d’inscriptions] qu'on a habituellement [...] à la fin septembre [et au] début de janvier, qu'on aurait habituellement au mois de mars , contextualise Robert Lessard. Cette année, on remarque [qu'il y a] plus d'inscriptions [...] qu'on aurait habituellement à la même période.

Le Conseil scolaire Centre-Nord a déjà vécu des vagues d'inscription plus importantes que celle observée actuellement, fait également savoir le directeur général du CSCN, Robert Lessard. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

Une des explications de cette tendance accélérée des inscriptions réside peut-être dans l’immigration, reconnaît le directeur général. On nous souligne qu’il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent en Alberta.

114 nouveaux élèves, selon la FRAP

Le directeur général de la Francophonie albertaine plurielle (FRAP), Alphonse Ahola, abonde dans le même sens. Son organisation aide notamment les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la province et ses services sont très nécessités dernièrement.

Nous nous sommes rendu compte que nous avons reçu un nombre important d'immigrants entre septembre et décembre , déclare Alphonse Ahola en précisant que la FRAP a dénombré plus de 400 nouveaux arrivants au cours de cette période.

L’inscription d’ au moins 114 élèves dans des écoles francophones du CSCN découle aussi de cette proportion, dit M. Ahola. La FRAP a organisé exceptionnellement une journée d'orientation scolaire pour les nouvelles familles francophones le 5 janvier afin de répondre à la forte demande d’informations à ce sujet.

Souleymane Bakayoko est très familier avec cette situation. Le père de famille voulait immigrer en Alberta durant l’été afin de préparer le terrain et inscrire ses enfants à l’école avant la rentrée scolaire.

Finalement, un long délai de traitement de sa demande par le gouvernement dû à la COVID a forcé l’arrivée de sa famille le 29 novembre, en plus de retarder l’inscription de sa fille, Merveille, à l’école.

Bon, c'est vrai qu'en ce moment il y a un peu, il y a un petit décalage [...], mais on essaie de s'adapter au mieux à la situation qui se présente à nous , commente-t-il.

Souleymane Bayako et sa fille, Merveille, sont arrivés en Alberta tout juste avant la fin de l'année 2022. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos

Le CSCN est prêt à acceuillir cette vague

Robert Lessard s’est montré rassurant face aux capacités d'accueil de son réseau face à cet afflux. On avait prévu une hausse, on savait qu'elle pouvait subvenir après le 30 septembre , révèle-t-il.

Pour le moment, on a de l'espace pour les accueillir, affirme-t-il. Souvent, les élèves ne s'inscrivent pas tous dans la même classe, le même niveau scolaire [et] donc, sont répartis sur différents niveaux scolaires dans différentes écoles, donc on est en mesure d'accueillir.

Le directeur général estime aussi que cette vague est annonciatrice d’une augmentation générale des inscriptions au sein du Conseil scolaire Centre-Nord dans le futur.

« On ne sait pas ce qui nous attend pour le restant de l'année scolaire, mais on prévoit la hausse [...] des inscriptions dans les prochains mois » — Une citation de Robert Lessard, directeur général du CSCN

Avec les informations de Sofiane Assous et de Flore Tamko Mbensi