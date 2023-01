Québec doit faire plus de recharges de plage à Percé, dit la mairesse Poirier

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, demande au ministère de la Sécurité publique de réaliser des recharges de plage de façon plus récurrente pour protéger les berges de l'érosion.

S'il y avait eu une seconde recharge de la plage depuis la dernière réalisée en 2019, moins de dommages auraient été causés par la tempête des 23 et 24 décembre, croit la mairesse.

Les vents forts et les grandes marées ont notamment touché les secteurs de l'Anse-du-Nord et de Coin-du-Banc.

C'est toutefois l'Anse du sud, près de l'hôtel de la Normandie, qui a été le plus touché par la tempête.

L'élue croit donc qu'avec des recharges plus ponctuelles, le littoral serait mieux protégé.

Selon Cathy Poirier, cette façon de faire coûterait moins cher que de procéder à des recharges uniquement après les grandes tempêtes.

C’est important d’évaluer les besoins fréquemment. On souhaite qu’il y ait une évaluation annuelle qui soit faite pour protéger de gros investissements. Si on fait ces évaluations régulièrement, les investissements vont être moindres que si on attend , indique-t-elle.

Éviter des factures trop importantes

La Ville de Percé souhaite ne pas être responsable des recharges ultérieures, qui représenteraient des sommes importantes à débourser.

Le conseil municipal a d’ailleurs entrepris des démarches auprès du ministère de la Sécurité publique à ce propos.

Pour nous, c’est important que le Ministère ne nous abandonne pas, que la Ville ne se retrouve pas du jour au lendemain avec des travaux de plusieurs centaines de milliers de dollars en recharge de plage à faire aux frais du contribuable , explique-t-elle.

« Le Ministère ne s’engage pas pour l’avenir, mais ne s’en dégage pas non plus. » — Une citation de Cathy Poirier, mairesse de Percé

Cathy Poirier indique que le ministère de la Sécurité publique s'engage à effectuer une recharge supplémentaire pour rééquilibrer la plage, sans qu'un échéancier précis soit avancé.

La première recharge a eu lieu en 2017.

Les derniers correctifs apportés à cette recharge ont été effectués en 2019.

La mairesse estime que les recharges demeurent les meilleures solutions pour protéger le littoral de l'érosion des berges et des changements climatiques.

Avec les informations de Guillaume Whalen