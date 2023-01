Une Camerounaise de Trois-Rivières visée par un avis d’expulsion

La Commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile d’Amélie Mafogué-Tadié qui craint d’être persécutée dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Elle affirme avoir épuisé tous ses recours. Elle est maintenant forcée de quitter le pays à 20h35.

Je ne peux pas retourner parce que si je retourne chez moi, je ne pourrai pas mener une vie tranquille en raison de mon orientation sexuelle. Chez nous, ce n’est pas accepté jusqu’à présent. J’ai peur de ce que je vais endurer quand je vais rentrer. Je suis désespérée.

Intervention à Ottawa

Le député bloquiste René Villemure a envoyé une lettre au ministre fédéral de l’Immigration Sean Fraser hier pour lui demander de réexaminer le dossier. L’intervention du ministère pourrait permettre à Mme Mafogué-Tadié de rester au pays, comme l’explique Stéphane Handfield, avocat en droit de l’immigration.

Ce n’est pas automatique que ça va nous être accordé. Encore faut-il réussir à convaincre le tribunal qu’on mérite ce statut et qu’on mérite la protection soit pour un des cinq motifs de la définition de réfugié au sens de la Convention. Comme dans ce cas-ci, il s’agit de l’orientation sexuelle, ce qu’on appelle le groupe social particulier.

Mais, selon Me Handfield, même si le temps file rapidement dans ce dossier, il n’est pas trop tard pour obtenir gain de cause.

Il faut également être crédibles lors de l’audience, mais tant et aussi longtemps que madame n’est pas dans l’avion et que l’avion n’a pas quitté le sol canadien et bien, le ministre peut intervenir à tout moment de par son pouvoir discrétionnaire pour justement lui accorder ce permis de séjour temporaire.

De son côté, le bureau du ministre a déclaré qu’en raison des lois sur la protection des renseignements personnels, il n’est pas possible de formuler de commentaires sur des cas particuliers.

Le gouvernement du Canada est résolu à veiller à ce que chaque cas soit évalué selon son bien‑fondé, de façon équitable et conformément aux lois du Canada , a-t-on expliqué par courriel.

Une employée appréciée

L’employeur de la préposée s’explique mal cette situation dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Il affirme qu’il s’agit d’une employée appréciée de tous.

C’est sûr que de voir qu’Amélie s’en aller dans son pays, on est tous attristés, autant le personnel, les employés et la direction , selon le copropriétaire de la Résidence Laliberté, André Laliberté.

Amélie Mafogué-Tadié était encore présente au travail mercredi, malgré la menace et espère de tout cœur que l’intervention du ministre lui permettra de rester.