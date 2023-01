Une chienne retrouvée dans un conteneur de recyclage à Rouyn-Noranda

Un événement malheureux, mais de plus en plus fréquent, selon la directrice générale du refuge, Valérie Delisle.

« C'est un enjeu important, surtout depuis la pandémie. Avec le retour à la normale, on a vu une hausse des abandons. C'est inacceptable. » — Une citation de Valérie Delisle, directrice du Refuge La Bonne Étoile

Le constat est le même pour la directrice de la SPCA d’Abitibi-Ouest, Diana Morency, qui a également été confrontée à des situations similaires.

« Ça arrive souvent ici aussi. On a déjà eu un chien avec une corde tellement serrée autour du cou qu’elle était enfoncée dans sa peau. On a beaucoup de boîtes de chats abandonnés dans des lieux publics aussi », déplore-t-elle.

Thomas Deslauriers, propriétaire du restaurant Le Cachottier de Rouyn-Noranda, devant le conteneur où le chien a été retrouvé. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Des abandons coûteux

Le processus d’abandon d’un animal dans un refuge est accompagné de certains coûts, s’élevant normalement entre 50 et 100 dollars. Pour Valérie Delisle, il s’agit de l’une des principales causes des abandons semblables à celui survenu mardi à Rouyn-Noranda.

« Ça arrive trop souvent que les gens ne veuillent pas payer les frais et ils vont tout simplement laisser l’animal quelque part. Mais ce n’est pas juste une question de frais pour nous, c’est aussi important pour son adoption de savoir certaines informations, comme son âge, s’il est habitué avec des enfants, entre autres », explique-t-elle.

Même si ces coûts doivent couvrir une partie des frais liés à la vaccination et à la stérilisation des animaux, la directrice générale du Refuge La Bonne Étoile signale qu’il est toujours possible de prendre un arrangement lorsqu’il est impossible de payer les frais liés à l’abandon.

Le refuge pour animaux La Bonne Étoile de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Bien réfléchir avant d’adopter

Les refuges pour animaux de la région demandent à la population de bien réfléchir avant d'adopter un animal, rappelant également l'importance de la stérilisation.

« C’est important de comprendre qu’un animal, ça implique beaucoup de temps et d’argent. On sait bien qu’on ne peut pas toujours prévoir les déménagements ou les allergies. Il faudrait quand même prévoir un plan B où l’animal pourrait rester en cas de problème », indique Valérie Delisle.

Celle-ci précise également qu’il est préférable de se procurer un animal directement dans un refuge, puisqu’ils y sont stérilisés.

« La stérilisation, c’est hyper important, surtout pour les chats. C’est pourquoi on suggère d’éviter les chats d’animaleries qui ne sont pas stérilisés. Avec ça, on passe déjà à côté des risques d’avoir une grosse portée de chatons non voulus », souligne-t-elle.

L’abandon d’un animal domestique, ou encore l’omission volontaire de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables, sont passibles d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement.