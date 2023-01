La région dit au revoir à un taux de chômage élevé

En 2022, le taux de chômage dans la région est passé sous la barre des 10 % et s'est établi en moyenne à 9,8 % comparativement à 12,6 % en 2021. Dans la région, le taux de chômage n’a jamais été si bas, mais cet indicateur doit en effet être considéré avec réserve et ne reflète pas nécessairement un essor économique.

Avec un taux de 7,8 % en décembre, la région détient toujours le record de la région avec le taux de chômage le plus élevé du Québec, suivie par la Mauricie où le taux de sans emploi était de 5,3 %.

En moyenne, au Québec, seulement 4,3 % de la population active est en recherche d'emploi en 2022. La région est donc en partie tributaire d'un marché de l'emploi vigoureux dans l'ensemble de la province.

Un barômètre

Joëlle Noreau, économiste principale au Mouvement Desjardins, rappelle que le taux de chômage est un indicateur parmi d’autres de l’économie d’une région, soumis à de grandes variations. Pour la même période l’an dernier, le taux de chômage régional était de 14,3 %.

« Par le passé, on l’a [le taux de chômage] vu un peu comme un thermomètre, mais il faudrait plutôt le voir comme un baromètre. » — Une citation de Joëlle Noreau, économiste principale au Mouvement Desjardins

Des facteurs comme la méthodologie peuvent aussi nuancer l’interprétation du taux de chômage.

Joëlle Noreau souligne que depuis mars 2020, Statistiques Canada n’obtient plus le même taux de réponse à ses enquêtes sur la population active. Donc, ça nous amène à être prudents par rapport à l'interprétation des données , commente Mme Noreau.

D’autres facteurs sont propres à la région et à sa démographie. C’est le cas de la Gaspésie et des Îles où la population est plus âgée que dans l’ensemble du Québec. Ce qui fait, relève l’économiste, qu'on a une proportion de gens qui ne sont plus sur le marché du travail qui est plus élevée qu'ailleurs.

Comme la population active diminue en raison du vieillissement de la population, il y a plus de postes disponibles dans tous les domaines pour une main-d'œuvre moins nombreuse. Ça fait en sorte qu'on a une rareté de main-d'œuvre qui est encore plus grande. Ça fait diminuer aussi le taux de chômage , poursuit l’économiste principale de Desjardins.

Malgré tout, la région semble en meilleure santé économique qu’au début des années 2000 alors que le chômage dépassait les 20 %.

L'économie de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine s'est quand même diversifiée, note l’économiste qui souligne aussi l’installation de jeunes, un phénomène qu’on ne voyait pas avant . Le tissu économique s’est aussi modifié.

La région, dit-elle, s’est tournée vers la 2e et 3e transformation des produits et moins vers l’exploitation des matières premières. Il y a quand même un certain dynamisme. Là, on veut se tourner vers l'environnement. On a travaillé sur l'éolien alors que c'était s'intéressait peu de régions. Il reste que la Gaspésie a fait état de pionnière.

Avec la récession qui semble vouloir s’installer, le taux de chômage va remonter un peu, croit Mme Noreau.

Toutefois, elle observe que la région aura tout de même besoin de travailleurs dans des domaines essentiels. Dans le domaine de la santé, il y a quand même des demandes importantes de travailleurs. Il n'y a pas de diminution réelle de ce côté-là, donc on a besoin de gens tous les services qu'on considère comme étant essentiels.