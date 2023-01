Une faible croissance démographique dans la région de Thunder Bay

Selon des estimations rendues publiques par Statistique Canada mercredi, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Thunder Bay est celle ayant connu le taux de croissance le plus faible au pays entre juillet 2021 et juillet 2022, soit une hausse de 0,2 %.

La population dans ce secteur, qui comprend la ville de Thunder Bay et une poignée de municipalités avoisinantes, serait passée de 125 070 à 125 334 habitants.

Une importante proportion de ceux qui ont déménagé à Thunder Bay provenaient de Toronto.

L'autre RMR du Nord de l'Ontario, celle du Grand Sudbury, a connu une croissance de 2525 habitants pendant la même période.

Dans les grandes villes du Nord de la province, c'est North Bay qui a connu la plus forte croissance, selon les estimations de Statistique Canada.

Cela confirme la tendance observée dans cette ville depuis le début de la pandémie, avec une hausse des déménagements et ainsi que de la construction immobilière.

Variation démographique dans les grandes régions métropolitaines et agglomérations du Nord de l’Ontario Variation démographique dans les grandes régions métropolitaines et agglomérations du Nord de l’Ontario Région métropolitaine ou agglomération de recensement Population en juillet 2021 Population en juillet 2022 Variation Grand Sudbury (RMR) 172 832 175 357 1,46 % Thunder Bay (RMR) 125 070 125 334 0,2 % Sault-Sainte-Marie (AR) 80 324 81 158 1,04 % North Bay (AR) 74 503 77 037 3,4 % Timmins (AR) 42 427 42 675 0,58 %

Les grandes régions métropolitaines du pays ont en général connu un rebond de leur croissance démographique au cours de la dernière année, selon Statistique Canada.

Certaines d'entre elles ont même connu leur taux de croissance le plus rapide en 20 ans.

Ce sont Moncton (5,3 %) et Halifax (4,4 %) qui ont connu les plus fortes croissances entre juillet 2021 et juillet 2022.