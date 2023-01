Stationnement à étages : la demande des citoyens déposée à la Commission municipale

Les opposants au stationnement à étages à l'hôpital de Chicoutimi se sont adressés à nouveau mercredi à la Commission municipale du Québec (CMQ) pour contester la légalité du règlement de la Ville de Saguenay permettant au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'aller de l'avant avec ce projet.

Ils ont déposé une demande d'avis de non-conformité.

Le groupe avait eu gain de cause une première fois le 3 octobre dernier alors que la CMQ avait conclu que le stationnement tel que proposé allait à l'encontre du plan d'urbanisme qui prévoit préserver un parc et une vue sur le Saguenay ainsi que les monts Valin à cet endroit.

Le conseil d’arrondissement de Chicoutimi a ensuite adopté une nouvelle mouture de la modification au zonage. C’est celle-ci qui est contestée.

Le porte-parole du comité de citoyens, Yves Laperrière, reconnaît que le projet modifié du CIUSSS constitue une amélioration, mais il ne croit pas qu’elle est suffisante pour préserver la vue sur la rivière Saguenay.

On est confiant dans nos démarches, nos arguments sont sérieux, encore une fois. On a trois arguments, trois points d’ancrage. Le premier, c’est le schéma d’aménagement, le deuxième, le plan d’urbanisme, le troisième, la décision de la Commission du 3 octobre 2022 qui mettait en relief la protection de la percée visuelle et le projet de parc auquel était destiné le terrain visé par le dézonage , a-t-il expliqué en entrevue mercredi.

Le stationnement à étages est au cœur du projet d’agrandissement du bloc opératoire évalué à 500 millions de dollars. Il est rendu nécessaire par l’empiètement du nouvel édifice sur 630 cases de stationnement.

À la suite du rejet par la CMQ , le CIUSSS avait abandonné le projet de stationnement à étages. Une intervention politique de la ministre Andrée Laforest l’a ensuite remis sur les rails.

Avec les informations de Michel Gaudreau