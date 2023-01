Annulation de parcours d’autobus scolaires à Yellowknife : un casse-tête pour les parents

Dur début d’année pour les parents de Yellowknife, qui doivent composer avec deux annulations de trajets d’autobus scolaires en moins de deux semaines. C’est le manque de main-d'œuvre qui en serait la cause, et les options à court terme, tant pour les trois commissions scolaires de la capitale ténoise que pour le transporteur, sont limitées.

Le 27 décembre, les parents des enfants empruntant le circuit no 10 ont été avisés que le service était annulé jusqu’à nouvel ordre, car il n’y avait plus de chauffeur pour le trajet. Cette semaine, c’est le trajet no 12 qui a été annulé, pour les mêmes raisons.

Pour les parents, il y a peu d’options, à part quitter le travail plus tôt pour aller chercher les enfants. Marie-Ève Côté-Simard, dont les enfants de 4e et de 7e année utilisaient l’autobus no 10, se dit fâchée de la situation. « C’est un service qu’on payait pour simplifier la routine, et là, ce n’est plus disponible du jour au lendemain. »

Au total, ce sont 148 enfants provenant des trois commissions scolaires de Yellowknife qui sont touchés par l'interruption de service, selon le transporteur First Transit. De ce nombre, 36 fréquentent l’école francophone Allain St-Cyr, selon les données fournies par l’école.

La directrice de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO), Yvonne Careen, admet que cette situation est difficile pour les parents. « C’est [sûr] que certains ont dû raccourcir leurs journées pour aller les chercher, les [ramener] à la maison et retourner au travail », dit-elle.

« On comprend les inquiétudes des parents, on comprend qu'ils cherchent des solutions », dit Yvonne Careen, directrice générale de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Les chauffeurs d’autobus, des perles rares

À Yellowknife, c’est le transporteur First Transit qui détient le contrat du transport scolaire pour les trois commissions scolaires de la capitale. La gestionnaire de First Transit à Yellowknife, Nancy Marchiori, explique que le secteur du transport vit des années très difficiles. « Il y a une pénurie de chauffeurs à travers l’Amérique du Nord, alors ce n'est pas seulement ici. La pénurie se fait sentir aussi à la Ville et auprès des autres compagnies de transport. »

« Trouver et garder des employés est un défi depuis des années, mais cette année, c’est encore plus difficile. » — Une citation de Nancy Marchiori, gestionnaire, First Transit, Yellowknife

Depuis le début de l'année scolaire, First Transit a perdu six chauffeurs d'autobus. Différentes raisons ont motivé ces départs, selon Nancy Marchiori. Un employé a accepté un poste mieux rémunéré au gouvernement, un autre a quitté Yellowknife et un autre a abandonné le métier, le jugeant trop stressant. Un autre chauffeur a quitté son poste, car il ne faisait pas assez d’heures.

Pour Marie-Ève Côté-Simard, la pénurie de main-d'œuvre commence à toucher beaucoup de secteurs. « On est comme devant une grosse incertitude », dit-elle. Photo : Fournie par Marie-Ève Côté-Simard

Le transporteur dit faire beaucoup de publicité pour recruter de nouveaux chauffeurs, mais la compétition est féroce avec d’autres employeurs qui offrent de meilleurs salaires et avantages sociaux.

« Il faut aimer les enfants, car on ne fait pas que les conduire, on doit aussi les gérer. C’est difficile et ce n’est pas pour tout le monde », explique Nancy Marchiori.

Quelles options pour les commissions scolaires?

Selon la Loi sur l’Éducation des T.N.-O ., le transport scolaire n’est pas un service essentiel. Les commissions scolaires de Yellowknife espèrent quand même trouver des solutions pour aider les parents qui dépendent beaucoup de ce service. Mais pour le moment, il y a peu d’options à court terme.

« Il n’y a pas 100 possibilités. On a un nombre restreint de places au service après école, et les places sont toutes prises », explique Yvonne Careen.

L'ajout de places supplémentaires pourrait être envisagé, mais ça prendrait du temps. « Il faudrait demander un autre permis, trouver les employés pour offrir le service », ajoute-t-elle. « Il faudrait faire toutes les inspections, alors ça pourrait prendre un mois avant que ça soit mis en place. »

Le directeur général du District scolaire no 1 de Yellowknife, Jameel Aziz, ne pense pas non plus que reprendre la gestion du service du transport scolaire soit envisageable. « Ça prendrait du temps. Embaucher des employés, trouver des mécaniciens, avoir un garage pour les autobus, de l’entreposage… Ce n’est [certainement] pas une solution à court terme. »

Yvonne Careen partage son opinion. « Ça coûterait cher d’entretien, et est-ce qu’on aurait assez de chauffeurs? Et on ne serait pas capable d’avoir douze trajets d’autobus. Donc, les jeunes seraient dans l’autobus plus longtemps. C’est certain que notre commission scolaire n’a pas d’argent pour se payer des autobus. »

Pour le moment, la patience et la résilience sont de mise pour les parents.

Marie-Ève Côté-Simard s’est organisée avec deux autres familles habitant sur la même rue, et chaque famille va, à tour de rôle, transporter les enfants à l’école. « On a la chance d’avoir un bon réseau », dit-elle. « Ce n’est pas un casse-tête tous les jours, c’est un casse-tête deux jours par semaine. »

Yvonne Careen affirme que les trois commissions scolaires sont en discussion pour trouver des solutions. En attendant, elle conseille aux familles touchées de demander un remboursement auprès de First Transit. « Et de propager le mot en ville que des chauffeurs sont recherchés », dit-elle.

Avec les informations d'April Hudson