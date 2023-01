La police d’Edmonton enquête sur le cas d’un chat retrouvé transpercé d’une flèche

Dans le premier cas, il s’agit d’un chat noir de deux ans nommé Milo et appartenant à Amy Stacey. Celle-ci dit l’avoir acquis dans une ferme alors que l’animal de compagnie devait avoir 3 ou 4 mois.

Le jour de Noël, alors que la famille a laissé sortir son chien, le chat manifeste lui aussi son envie de sortir, raconte sa maîtresse, Amy Stacey. Il finit donc par sortir, « sans nous », car toute la maisonnée souffrait de grippe, rapporte-t-elle, en soulignant que Milo a l’habitude de sortir seul et de passer entre une et deux heures dehors, en fonction du temps qu’il fait.

Mais ce soir-là, Milo n’est pas rentré. Ce qui est plutôt bizarre, car il rentrait toujours à la maison , poursuit sa maîtresse. Amy Stacey raconte que la famille inquiète s'est alors mise à le chercher tous les jours dans les parages en mettant à contribution des voisins et des connaissances du quartier, mais sans succès.

Presque une semaine sans Milo

Environ une semaine plus tard, Amy Stacey remarque que son chien s’excite un peu trop, comme pour attirer l’attention sur la présence de quelqu’un ou de quelque chose à l’entrée de la maison. Ma fille aînée est allée ouvrir la porte pour vérifier. Vu que Milo [était] parti depuis presque une semaine, elle ne [s'attendait] pas à le retrouver devant la porte.

À sa surprise, c’était bien Milo, tout excité d’être rentré à la maison. Selon sa maîtresse, il est entré comme si tout allait bien [...], il s’est dirigé directement vers son bol de nourriture et a tout de suite commencé à manger .

« Mais il y avait une flèche plantée à travers son dos. C’était horrible de voir ça. » — Une citation de Amy Stacey, propriétaire de Milo

Et puis j'ai remarqué que la flèche se déplaçait d'avant en arrière très facilement [et que] la plaie se creusait à chaque fois que la flèche touchait quelque chose.

Amy Stacey indique qu’elle a dû tirer un peu la flèche et que celle-ci est littéralement tombée comme si elle était très facile à sortir . Elle dit s'être alors précipitée aux urgences, et être restée suspendue au téléphone avec le vétérinaire d'urgence pour l’aviser de ce qui se passait.

Milo a été immédiatement emmené chez un vétérinaire pour un traitement et on a découvert qu'il souffrait de fièvre et de déshydratation , indique dans un communiqué la police d'Edmonton, en ajoutant que le chat « devrait se rétablir complètement ».

La radiographie a montré que la flèche a manqué de peu de toucher les organes vitaux de l’animal, raconte Amy Stacey. C’est très choquant.

« Cela ne vous a-t-il pas dérangé de tirer une flèche sur une petite créature vivante qui ne vous a rien fait de mal? Si vous n'en éprouvez aucun remords, alors vous avez besoin d’une aide [psychiatrique]. » — Une citation de Amy Stacey, s'adressant à l'auteur de la cruauté envers Milo

Un autre cas de cruauté contre un chien

La police d'Edmonton dit avoir été saisie à propos d'un autre incident de cruauté contre un chien, qui se serait déroulé au parc Kittlitz, situé dans le secteur de la rue 28A et de l'avenue 36A.

Dans un communiqué, la police rapporte que des résidents de ce secteur ont localisé les restes d'un chien mâle, âgé d'environ 3 ans, et probablement né d'un croisement entre un berger allemand et un pitbull.

À partir de sa puce électronique, les enquêteurs ont pu obtenir cette photo du chien quand il était un chiot. La police, qui ignore qui sont ses propriétaires, pense qu'il s'agit d'un chien qui avait été adopté. Photo : Fournie par les Services de police d'Edmonton

Le chien, dont la police dit ne pas connaître les propriétaires, aurait été maltraité à mort, les pattes liées. Selon la police, des images de vidéosurveillance montrent un individu traînant le chien par une corde le 25 décembre, peu avant 22 h. Le chien semblait immobile et on pense qu'il était mort à ce moment-là.

L'individu a également été observé en train de traîner la dépouille du chien dans la neige , ajoute la police, en indiquant que l'individu porterait un chandail à capuchon de couleur foncée et un pantalon foncé avec une bande blanche sur le côté.

Les Services de police demandent à toute personne ayant des informations sur des incidents de cruauté envers les animaux de les contacter au 780-423-4567.