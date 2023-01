La croissance démographique poursuit sa lancée en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

La région comptait, au 1er juillet 2022, environ 92 400 habitants, une augmentation de 0,4 % par rapport à juillet 2021. À titre comparatif, la population du Québec a augmenté d'environ 1 % durant la même période.

Même si cette croissance demeure modeste, l'Institut de la statistique du Québec estime qu'elle est importante pour la Gaspésie et les Îles, car la région enregistrait généralement des baisses depuis la fin des années 1980.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au sein de la région administrative, ce sont les Îles-de-la-Madeleine qui connaissent la plus forte croissance démographique, suivies de la MRC de Bonaventure.

Cette MRC a d'ailleurs dépassé le cap des 18 000 habitants, ce qui en fait la plus populeuse de la région.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le préfet de la MRC , Éric Dubé, se réjouit de constater que le travail des élus pour dynamiser la région dans les dernières années porte ses fruits.

On voyait une tendance dans les 30 dernières années selon laquelle on perdait quasiment un village par année. Dans les 15 dernières années, on a fait de la démographie notre enjeu primordial, parce qu’on voyait qu’on perdait beaucoup de nos jeunes.

« On a travaillé à se rendre plus beaux pour que nos jeunes reviennent. On a vu dans les dernières années les résultats de tous les efforts qui ont été faits. » — Une citation de Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure

La population de la MRC de La Côte-de-Gaspé a diminué d'une quarantaine de personnes entre 2021 et 2022.

L'ensemble des MRC enregistrait l'année dernière une hausse inédite de la population en raison de la pandémie.

Dans le Bas-Saint-Laurent, la population de la MRC de La Matanie a connu un bond en 2022, après avoir diminué constamment depuis 2018. Du côté de la MRC de La Matapédia, la population poursuit aussi sa croissance.

Vieillissement de la population et solde migratoire

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine demeure toutefois la région administrative la plus vieillissante du Québec.

Cette région compte la plus importante part de personnes âgées de 65 ans et plus (30,2 %) et la plus faible proportion de jeunes de moins de 20 ans (16,1 %) de toutes les régions , indique la fiche de l’ ISQ .

Le nombre de décès surpasse ainsi les naissances. Il en résulte un accroissement naturel négatif de 317 personnes en 2021.

Heureusement, la région peut compter sur un solde migratoire interrégional positif pour une sixième année de suite. Ce solde est de 742 personnes pour 2021-2022, soit une baisse par rapport au sommet enregistré l’année précédente.