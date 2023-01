La Côte-Nord, seule région en recul démographique au Québec en 2021-2022

Presque toutes les régions administratives du Québec ont vu leur population augmenter entre le 1 er juillet 2021 et le 1 er juillet 2022. La Côte-Nord est la seule région où le nombre d’habitants a diminué pendant cette période.

Le déclin démographique se poursuit sur la Côte-Nord, contrairement aux autres régions du Québec qui observent une croissance de leur population. C’est le constat rapporté par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), qui a compilé les données du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2022.

Le nombre d’habitants a diminué dans la région, quoique faiblement. La Côte-Nord a perdu 118 habitants en 2022, comparativement à l’année précédente.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, constate que la région de la Côte-Nord compte beaucoup plus de personnes aînées qu’ailleurs dans la province. M. Montigny soutient qu’il faut être plus attractif dans un contexte où la population est vieillissante.

« On voit bien dans les statistiques qu’il y a plus de décès que de naissances, alors c’est pour ça qu’on veut accentuer aussi l’attraction de jeunes familles, pour être capable de renverser cette tendance-là. » — Une citation de Yves Montigny, député de la circonscription de René-Lévesque

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, soutient qu’il faut être plus attractif dans un contexte où la population est vieillissante. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Toutefois, les MRC de Manicouagan, de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent ont enregistré des taux d’accroissement annuel positifs, contrairement aux autres MRC de la région.

« Il y a quand même des éléments positifs à retenir. Depuis quatre ou cinq ans, on est rendus relativement stables, puis on inverse la tendance. » — Une citation de Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, croit notamment que la clé de la croissance démographique passe par le logement. Il souhaite attirer des promoteurs en 2023 pour stimuler la construction et améliorer la rétention de la main-d'œuvre.

Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Les premières questions qu’on se fait poser par les futurs employés pour venir s’installer chez nous c’est le logement et la garderie. On s'est beaucoup amélioré au niveau des garderies. La problématique qui nous reste à régler, c'est au niveau des éducatrices, il faut combler les postes qui sont disponibles. Et au niveau des logements, il faut régler cette situation-là , ajoute-t-il.

Pour 2021-2022, la Côte-Nord enregistre un taux d’accroissement négatif, de -0,13 %. Cette décroissance se maintient quand même à des niveaux assez bas depuis trois ans, selon l' ISQ .

Avec les informations de Camille Lacroix