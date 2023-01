2000 victimes de l’eau contaminée à Shannon tardent à se manifester

Les citoyens de Shannon qui ont consommé de l’eau potable contaminée par le trichloroéthylène (TCE), un produit chimique utilisé sur la base militaire voisine de Valcartier, demandent une prolongation additionnelle de 6 mois du délai de réclamation. Ils affirment qu’à quatre jours de la date limite pour s’inscrire au recours collectif, 2000 personnes admissibles à un dédommagement n’ont toujours pu être jointes et ignorent tout de son existence.

Lors d’une audience tenue mercredi devant la Cour supérieure, à Québec, les avocats des victimes ont plaidé que le maintien de la date butoir du 15 janvier 2023 aurait pour effet de priver des centaines d’anciens résidents de Shannon de leur droit à une réclamation.

Je vous rappelle un principe de base : la procédure est la servante du droit. [...] Elle ne doit pas empêcher de faire valoir des droits, de priver des gens d’avoir droit à des sommes substantielles , a fait valoir Me Simon Pelletier.

Condamnation

Dans un jugement rendu le 17 janvier 2020, la Cour d’appel du Québec a condamné le gouvernement fédéral, la Société immobilière Valcartier et l'entreprise General Dynamics à indemniser des résidents de Shannon qui ont consommé de l'eau contaminée au TCE .

En fonction des groupes d’adresses visés par le recours collectif, le régime d’indemnisation remonte jusqu’au mois d’avril 1995 et s’étend dans certains cas jusqu’à l’année 2006. Les réclamants peuvent obtenir un dédommagement allant jusqu'à plus de 60 000 $, un montant net d'impôts.

Dans la plupart des cas, les anciens résidents de Shannon dont on a perdu la trace sont des militaires actifs ou retraités des Forces armées canadiennes et des membres de leur famille. Certains vivent aujourd’hui à l’extérieur du Québec, notamment à Vancouver, dans les Maritimes, en Italie, en Israël et aux États-Unis.

S’appuyant sur les rapports périodiques produits par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui est chargée d’administrer les réclamations individuelles, Me Pelletier a mentionné que plus de 700 nouvelles personnes s’étaient inscrites au recours collectif au cours des derniers mois.

Bond de 30 %

Ainsi, entre le 10 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, le nombre de réclamants est passé de 2313 à 3026. Cela représente une augmentation de 30 %.

Selon Me Pelletier, cela démontre que de nombreuses personnes admissibles à une réclamation n’ont pas encore entendu parler du recours collectif. Il a cité en exemple le cas d’Yves Labonté, un ex-résident de Shannon exilé en Thaïlande qui, jusqu’à l’automne dernier, ignorait tout des procédures en cours.

Cette évolution [...] démontre bien qu’il y a encore beaucoup de réclamants, de citoyens qui déposent des réclamations depuis les dernières semaines. C’est l’élément important pour lequel on est devant vous. On ne serait pas ici, sinon , a lancé Me Pelletier à l’intention du juge Bernard Godbout.

Jean Bernier, du Regroupement des citoyens de Shannon, reproche au ministère de la Défense nationale de ne rien faire pour aider à retrouver les personnes admissibles à une indemnisation, parmi lesquelles on retrouve de nombreux militaires et leur famille. (Archives) Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

L'avocat soutient que les centaines de nouveaux réclamants s’étant déclarés au cours des derniers mois justifient la demande d’une nouvelle prolongation du délai de réclamation.

« Les modifications au protocole d’administration et de distribution sont parfois nécessaires pour s’adapter aux imprévus. » — Une citation de Me Simon Pelletier, avocat des demandeurs

Un premier délai additionnel de 6 mois avait été accordé le 31 mars 2022 pour tenir compte de l’ajout, dans la zone admissible à une indemnisation, des résidents de la rue Cannon.

Réussite

L’avocate du Procureur général du Canada, Me Michelle Kellam, a de son côté plaidé que rien, dans les arguments mis de l’avant par la partie demanderesse, ne justifiait une prolongation du délai de réclamation de 6 mois.

Me Kellam a mentionné que les 3026 inscriptions recensées en date du 9 janvier de cette année démontraient que le plan de diffusion visant à informer les victimes concernées par le régime d’indemnisation avait atteint sa cible.

Elle évalue le taux de recouvrement quelque part entre 75 % et 100 % . C'est extrêmement élevé. [...] C’est énorme , a déclaré la procureure, ajoutant que le taux moyen s’élevait à environ 40 %.

Des expertises hydrogéologiques réalisées par l’INRS ont révélé la présence d’un panache de contamination souterraine allant du Centre de recherches de Valcartier (photo) et de l’usine de munitions, jusqu’à la rivière Jacques-Cartier, en direction nord-ouest, en passant par la base militaire et la ville de Shannon. (Archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Me Kellam a ajouté qu’il était tout à fait normal et attendu qu’à la fin d’un processus de réclamation, un grand nombre de personnes se manifestent.

« C’est dans la nature humaine d’attendre à la dernière minute. [...] Ça démontre que les gens sont informés du délai et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour s’y conformer. » — Une citation de Me Michelle Kellam, avocate du Procureur général du Canada

Elle a tenu à préciser qu’il y avait toujours des personnes admissibles à une indemnisation qui ne se prévalaient pas de leur droit, soit par négligence, soit par ignorance de l’existence d’un recours ou tout simplement par choix.

Ça prend une fin

On ne peut pas conclure que la période de réclamation doit être prolongée simplement parce qu’il y a des gens qui n’ont pas encore réclamé. [...]Tout processus doit prendre fin , a insisté Me Michelle Kellam.

Le juge Bernard Godbout a mis sa décision en délibéré. S’il n’est pas en mesure de rendre son jugement avant la fin de la semaine, le magistrat prononcera une ordonnance de sauvegarde afin de protéger les droits des réclamants qui ne se seraient pas encore manifestés.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette