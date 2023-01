Prothèse oculaire : une meilleure indemnisation réclamée

Dans le programme actuel de la RAMQ , un montant de 585$ peut être remboursé une fois tous les 5 ans pour l'achat d’une nouvelle prothèse oculaire. Ce montant n’est plus adapté au coût de la vie, croit l'oculariste Louise Caouette. En 1991une prothèse valait 800 ou 900$ mais aujourd'hui c'est en moyenne 2200 $(...) la différence est donc beaucoup plus importante qu’il y a 30 ans.

Alors que la RAMQ couvre aujourd’hui en moyenne 20% du montant, l’oculariste demande à Québec de s’inspirer de l’Ontario qui rembourse 75% de la facture, peu importe son prix.

Le prix des prothèses a considérablement augmenté ces dernières années, selon Louise Caouette. Photo : Radio-Canada

Car faute d’argent, de plus en plus de patients se privent d’une prothèse oculaire à jour comme le programme d’indemnisation n’est plus adapté au coût de la vie actuel.

Une question de santé physique et mentale

Élisabelle St-Hilaire qui vit avec une prothèse oculaire depuis l’âge de 2 ans et qui étudie pour devenir oculariste rappelle qu’il est important de changer une prothèse tous les 5 ans. La cavité de l’orbite change avec le temps. Les prothèses deviennent plus centrées alors que les iris ne regardent plus dans la même direction. Ça peut faire que l’œil tourne et cause de la friction.

Mais il y a aussi des raisons de santé mentale, souligne-t-elle, car l’œil naturel change de couleur contrairement à la prothèse. Quand nos patients se regardent dans le miroir puis qu’ils voient que leurs yeux ne se suivent pas, ça devient une question de santé mentale et d’acceptation. Ils deviennent des personnes qui ne sont pas intégrées dans la société.

Mme St-Hilaire espère que Québec annoncera une bonification du programme d'indemnisation à l'occasion du prochain budget provincial.

Élisabelle St-Hilaire. Photo : Radio-Canada

De son côté, le cabinet du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, indique que la demande des ocularistes est présentement en analyse avec les équipes concernées

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc