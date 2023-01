Travail hybride : des insatisfactions dans la fonction publique québécoise

La vaste majorité des fonctionnaires québécois travaillent désormais en mode hybride, soit quelques jours à la maison et au bureau chaque semaine. Une vaste enquête menée par une professeure de Lévis révèle les insatisfactions liées à cette nouvelle réalité et suggère des pistes de solution aux employeurs gouvernementaux.

Plus de 3900 fonctionnaires ont participé à l’étude menée Andrée-Anne Deschênes, professeure en gestion des ressources humaines au campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski. Parmi les répondants, uniquement 2,2 % passent leur semaine de travail au bureau et plus de 80 % font de 2 à 4 jours de télétravail.

Globalement, parmi les employés qui ont adopté le mode hybride, la chercheuse remarque le manque de valeur ajoutée dans les déplacements sur les lieux de travail. Ces données-là sont assez éloquentes à l'effet qu'autant l'agréabilité que la perception d'utilité du travail en présence sont très faibles. Donc les personnes ne voient pas les avantages et les bénéfices de se rendre sur les lieux de travail .

« Les personnes déplorent le fait que tous les employés ne sont pas présents, que la plupart des journées de travail en présence ressemblent beaucoup aux journées de travail à distance. » — Une citation de Andrée-Anne Deschênes, professeure en gestion des ressources humaines

Plus de la moitié (55,7 %) des répondants de l’enquête jugent que de se rendre sur le lieu de travail n’est pas bénéfique . Selon Andrée-Anne Deschênes, plusieurs raisons expliquent ce constat dont le manque de flexibilité dans le choix des journées en présence, l’ergonomie inadéquate des postes de travail et des espaces ouverts trop bruyants qui nuisent à la concentration.

La professeure remarque aussi que l’engagement des employés de la fonction publique est en baisse, avec près d’un employé sur trois qui affirme ne pas avoir un sentiment d’appartenance fort envers son employeur. Les modalités actuelles de déploiement du travail hybride ne permettent pas d'atteindre, pleinement du moins, les objectifs et les bénéfices positifs du travail en présence.

Méthodologie L’échantillon de l’enquête est constitué de 3904 répondants de la fonction publique et des unités parapubliques, dont Revenu Québec, membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. Les réponses ont été recueillies entre le 3 et le 16 octobre 2022.

Piste de solutions

Malgré le désir de flexibilité des employés, Andrée-Anne Deschênes avance que les gestionnaires auraient peut-être avantage à décréter des journées où la majorité des employés seraient tenus de se présenter au bureau pour éviter que les jours de travail en présentiel se transforment en journées devant les plateformes collaboratives, sans aucune valeur ajoutée .

Dans les conclusions de son enquête, elle invite aussi le gouvernement du Québec à repenser les lieux de travail. Les répondant·es déplorent un matériel parfois désuet, parfois non ergonomique, des espaces de bureaux non adaptés et un environnement peu hospitalier , souligne la chercheuse.

Selon elle, le travail hybride doit nécessairement entraîner un changement dans l’aménagement des lieux physiques pour favoriser les interactions qui ne peuvent pas être aussi facilement réalisées à distance .

Quant au volet du travail à la maison, Andrée-Anne Deschênes note que le tiers des répondants de l’enquête affirme réaliser du travail en dehors des heures régulières. Elle invite le Québec à reprendre la réflexion sur le droit à la déconnexion, alors qu’un projet de loi est mort au feuilleton en 2020.