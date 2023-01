Les décès aux urgences ont augmenté de 10 % en Nouvelle-Écosse l’an passé

Les décès de 558 personnes sont survenus aux urgences de la province du 1er janvier au 14 décembre 2022. C’est le total le plus élevé des six dernières années.

Il y avait eu 496 morts dans les salles d’urgence en Nouvelle-Écosse en 2017; 531 décès en 2018; 466 décès en 2019; 393 décès en 2020; et 505 décès en 2021.

Ces données ont été rendues publiques à la suite d’une demande d’accès à l’information effectuée au début décembre par Frances Tufford, analyste de politiques au NPD de la Nouvelle-Écosse, auprès de la régie de santé de la Nouvelle-Écosse.

On note que le nombre le moins élevé de décès durant une période de trois mois est survenu au deuxième trimestre de 2020, où 77 personnes sont décédées aux urgences. Cette période correspond à celle où les mesures de confinement en réaction au début de la pandémie de COVID-19 étaient les plus strictes.

On remarque aussi que c’est au dernier trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2022 que le nombre de morts aux urgences a été le plus élevé : 150 et 154, respectivement.

La Nouvelle-Écosse est divisée en quatre zones sanitaires. C'est dans la région centrale, qui comprend la capitale, Halifax, où l’on compte le plus de décès. Il y en a eu 289 l’année dernière dans cette zone.

Du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2022, ce sont 2949 personnes au total qui sont décédées aux urgences d’un hôpital de la Nouvelle-Écosse. Cela représente un taux de décès de 0,09 % des patients des urgences.

La question des décès aux urgences en Nouvelle-Écosse a refait surface ces derniers jours après la mort d’une femme de 37 ans.

Allison Holthoff avait 37 ans. Photo : Ali Holthoff / Facebook

AllisonHolthoff est décédée le 31 décembre 2022 après une attente de 7 heures au service d’urgence du Centre de soins de santé régional Cumberland, situé à Amherst, dans le nord de la province.

Le partenaire de la défunte, Günter Holthoff, dit ne toujours pas savoir de quoi sa conjointe est morte. Elle avait été amenée à l’hôpital pour de vives douleurs à l’estomac.

Lundi, la ministre de la Santé en Nouvelle-Écosse, Michelle Thompson, a confirmé qu’une enquête sur les causes et les circonstances du décès de Mme Holthoff avait été entreprise.