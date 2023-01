Les Calgariens peuvent faire graver leur convertisseur catalytique pour prévenir les vols

Le coût est de 40 $ et comporte une inspection visuelle gratuite des pneus et des freins. Le partenariat entre le Service de police de Calgary (CPS) et Kal Tire tient jusqu’au mois de mars.

Les clients recevront également deux décalques à coller sur la fenêtre de la voiture pour indiquer aux voleurs potentiels que leur convertisseur catalytique est gravé.

Les convertisseurs catalytiques, des composants d'échappement des véhicules, renferment du palladium et d'autres métaux précieux qui peuvent être revendus plusieurs centaines de dollars, d'où l'intérêt des voleurs.

Selon la police, en 2019, 205 vols ont été signalés à Calgary, soit quatre fois plus que l'année précédente, et de janvier à novembre 2022, 3174 vols ont été signalés.

Environ neuf convertisseurs sont volés chaque jour, estime le CPS .

Selon Brent Podesky, agent au CPS , les contrevenants qui vendent des convertisseurs catalytiques peuvent se faire jusqu’à 500 $.

Il s'agit vraiment d'un crime d'opportunité , dit-il.

« Il suffit de quelques minutes pour retirer un convertisseur catalytique d'un véhicule, ce qui peut être très tentant pour de nombreux délinquants. » — Une citation de Brent Podesky, agent au CPS

Si un convertisseur catalytique gravé est volé, le marquage permettra de suivre la pièce comme un bien volé dans la base de données du Centre d'information de la police canadienne , indique le communiqué du Service de police de Calgary (CPS).

Brent Podesky recommande également aux automobilistes de se garer dans un endroit éclairé ou dans un stationnement sécurisé.

Il rappelle aux citoyens de rapporter tous les vols à la police et de ne pas intervenir eux-mêmes.

Aucun crime n’est trop petit. Nous voulons que tous les vols de convertisseur catalytique soient reportés parce que cela mène vers des initiatives comme le partenariat avec Kal Tire , souligne l’agent, ajoutant qu’il voudrait que d’autres compagnies fassent partie du partenariat pour graver plus de convertisseurs.

Il s’agit de la première initiative de la sorte à Calgary, mais d’autres provinces ont mis des programmes similaires en place. Selon Brent Podesky, ces derniers ont eu beaucoup de succès et ont aidé à réduire le nombre de vols.

L’industrie est devenue souterraine

Eric Grand-Maison, président de Big House Converters, une entreprise de recyclage de métal, affirme qu’ils ont beaucoup moins de travail qu'auparavant.

L'industrie est devenue souterraine et maintenant ce n’est que des gens qui achètent avec de l'argent comptant , dit-il.

Selon la police municipale, les recycleurs doivent obligatoirement documenter leurs ventes, notamment en enregistrant le numéro d'identification du véhicule, le modèle et l'année du véhicule. De plus, il est interdit aux marchands de ferrailles de payer en liquide.