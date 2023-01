Les paramédics de l’Outaouais dénoncent les délais de prise en charge des patients

Le syndicat des paramédics en Outaouais rapporte que mardi, la situation a été particulièrement difficile. Il cite notamment l’exemple d’une équipe de paramédics qui a attendu pendant neuf heures au triage des urgences avant que leur patient soit pris en charge. En moyenne, les patients sont restés quatre heures sur une civière au cours de la journée.

Pour un paramédic, chaque heure passée à l'hôpital est une heure de moins sur la route à répondre aux appels.

La Fraternité des Paramédics de l’Outaouais ( FPO ) accuse le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais ( CISSSO ) de mettre en danger la vie de la population, en plus de ne pas respecter les droits fondamentaux de ses employés.

Je suis moi-même resté sept heures avec un patient. Déjà, une civière n’est pas confortable. [...]. Si la personne fait une pneumonie, on est limité. On sauve des vies quand elles sont en danger. Mais une fois qu’ils [des patients] ont besoin d'un traitement plus approfondi, je suis paramédic, je ne suis pas médecin , a commenté Alex D’Andréa, vice-président de la Fraternité des Paramédics de l’Outaouais.

Alex D’Andréa, vice-président de la Fraternité des Paramedics de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

La majorité des quarts de travail de mardi se sont soldés en temps supplémentaire. Des paramédics ont travaillé pendant 12 heures et plus, sans la moindre possibilité de prendre une pause, souligne M. D’Andréa.

Il y a eu plusieurs moments dans la journée, d'Aylmer à Buckingham - et même les petites zones avoisinantes- où il n’y avait qu’une seule ou deux ambulances de disponibles, pour tout ce grand territoire , raconte-t-il.

La situation est grave , s'inquiète le syndicat

M. D’Andréa affirme que le syndicat a alerté la Coopérative des paramédics de l’Outaouais, et que cette dernière s'est montrée réceptive. Cependant, le CISSSO pour sa part, fait la sourde oreille, dit-il.

« C’est une question de temps si on continue comme ça. [...] on dirait que quelqu’un attend qu’une situation vraiment grave arrive, même si la situation est déjà grave. Pour que les instances supérieures agissent, on dirait que le [ CISSSO ] attend qu’il y ait plusieurs morts.[...] c’est encore une fois les paramédics et la population qui sont pris en otage », conclut M. D’Andréa.

Interrogé par Radio-Canada sur les événements de la veille, par courriel, le CISSSO a attribué le problème de rétention des paramédics à l’achalandage des urgences.