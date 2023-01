Coupe Memorial : Sault-Sainte-Marie appuiera la candidature des Greyhounds

Ils ont voté unanimement en faveur de l’idée à la suite d’une présentation menée par le président de l’organisation Tim Lukenda, réaffirmant leur appui accordé en 2020 lorsque l'équipe espérait accueillir le tournoi en 2021.

Ce n’est pas une tentative d’accueillir la Coupe Memorial, c’est une tentative de faire partie de l’expérience de la Coupe Memorial , avait résumé le maire Matthew Shoemaker.

Le tournoi de la Coupe Memorial de 2021 avait finalement été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Un versement de 300 000 $ en financement accompagne l’appui du conseil municipal, qui aiderait l’équipe dans l’organisation du tournoi.

Trois autres équipes de la Ligue de hockey de l’Ontario font compétition aux Greyhounds, soit les Frontenacs de Kingston, les Icedogs de Niagara et le Spirit de Saginaw, dans l'État du Michigan.

Les villes candidates voient une occasion de profiter d’importantes retombées économiques en accueillant le tournoi.

Par exemple, celui tenu à Halifax en 2019 a généré plus de 14,9 millions de dollars en affaires pour les entreprises locales.

L’équipe hôte n’en tirerait pas bénéfice, mais serait responsable financièrement si jamais l’événement ne devait pas respecter l’entente avec la LCH , comme l’indique un rapport présenté au conseil municipal de Sault-Sainte-Marie lundi.

Rejoint avant la réunion de lundi, le maire Shoemaker était déjà convaincu que ses collègues allaient appuyer la candidature.

Il voit le versement de fonds comme un dépôt puisque les possibles retombées économiques seraient beaucoup plus importantes, notamment pour les restaurants et les hôtels.

Beaucoup d’argent qui est dépensé à l’aréna revient aussi à la municipalité , dit-il.

Le tournoi en 2019 à Halifax a nécessité plus de 13,5 millions $ en dépenses pour avoir lieu.

Le conseiller municipal de Kingston, Don Amos, souligne que la Coupe Memorial pourrait avoir le même effet que le plus important championnat de curling du Canada, le Brier, que la ville a accueilli en 2020.

C’est la prochaine étape pour le tourisme sportif de Kingston , croit-il.

« C’est une immense occasion pour Kingston à plusieurs niveaux, soit pour mettre en valeur la ville, pour profiter des retombées économiques et pour mettre en valeur notre aréna. »

Les élus de Kingston seront appelés à appuyer les Frontenacs dans leurs démarches à la suite de la présentation d’un rapport la semaine prochaine.

C’est à partir de ce moment que M. Amos croit que le dossier évoluera et gagnera en importance aux yeux des citoyens et des médias locaux.

Les représentants de plusieurs villes candidates ressentent l’esprit compétitif provoqué par l’appel d’offres de la LCH .

Depuis 50 ans, les Greyhounds sont une organisation qui a beaucoup de soutien de la communauté. Il y a beaucoup de fierté localement , a partagé Matthew Shoemaker.

D’après lui, la communauté croit en ses chances, racontant que les gens parlent encore du succès de l’événement quand [Sault-Sainte-Marie était] hôte en 1993.

« Notre compétition, c’est plusieurs villes juste comme nous et on croit que, évidemment, on est une ville de hockey. »