U2 réimagine 40 de ses succès sur Songs of Surrender, à venir le 17 mars 

La formation menée par Bono a publié la nouvelle sur ses réseaux sociaux mardi, avec une lettre signée de la main du guitariste The Edge expliquant aux fans la démarche derrière l’album.

Lorsqu’une chanson devient célèbre, elle est toujours associée à une voix particulière. Je ne peux penser à Tangled Up in Blue sans penser au timbre haut perché de Bob Dylan, ou à All the Time in the World sans la voix unique de Louis Armstrong , écrit le musicien.

Alors qu’arrive-t-il lorsqu’une voix se développe et prend de la maturité qui donne [à ces chansons] une résonance nouvelle?

De One à Sunday Bloody Sunday en passant par Vertigo

Certaines des 40 chansons qui ont été réenregistrées s’éloignent considérablement des versions originales, explique le guitariste, avec des changements au niveau des accords, du tempo ou encore des paroles. Les titres seront divisés en quatre parties portant chacune le nom d'un des membres du groupe – The Edge, Larry, Adam et Bono.

En plus de Beautiful Day, on pourra y retrouver nombre de classiques comme One, Where the Streets Have No Name, With or Without You, Sunday Bloody Sunday, Vertigo et I Still Haven't Found What I'm Looking For.