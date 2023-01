Le Festival du Voyageur peine à recruter des bénévoles à quelques semaines de son début

Chaque année, le Festival rencontre de la difficulté à recruter des bénévoles assumant plusieurs rôles pendant la durée de l'événement.

Mais cette année, qui marque le plein retour en présentiel depuis la pandémie, la situation est encore plus difficile selon la responsable des finances et des ressources humaines de l'organisme, Marjorie Grainville.

C’est stressant. Nous avons du mal à remplir nos quarts de travail, nous n’avons même pas pourvu la moitié des postes affichés , indique-t-elle.

Nous avons beaucoup de mal à trouver du monde qui peut faire du bénévolat cette année , insiste-t-elle.

En général, le festival recrute de 300 à 350 bénévoles. Par conséquent, près d'un mois avant le début des festivités, les organisateurs entament une course contre la montre pour recruter et former le personnel nécessaire.

Cette année, ils ont commencé plus tôt que d’habitude leur campagne de recrutement sur les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi tenté d’améliorer les conditions de travail des bénévoles pour attirer des candidats.

Cette année, on offre un repas à chaque quart de travail, un "pass voyageur" pour assister aux concerts et des tickets gratuits pour leurs familles et amis , explique Marjorie Grainville.

Même si la pénurie de bénévoles touche tous les postes, Mme Grainville précise que son équipe a notamment des difficultés à recruter des serveurs, des caissiers et des écos-voyageurs .

Marjorie Grainville mentionne que la langue française n’est pas une exigence dans le processus de recrutement, même si le festival aimerait recruter des personnes bilingues pour mieux servir sa clientèle francophone .

Le Festival dévoile les noms des artistes participants

Les organisateurs ont aussi dévoilé mercredi les noms des premiers artistes qui vont se produire lors du festival.

Ainsi, Michel Pagliaro monte sur scène le vendredi 24 février à 20 h au Centre culturel franco-manitobain (CCFM), pour livrer des chansons tirées du répertoire de la musique Rock'n Roll.

Lors de la même soirée, le groupe franco-manitobain Valjean, formé en 1991, offrira un concert de musique folk et rock des années 1960.

La programmation et les billets journaliers seront lancés le mardi 17 janvier sur le site web du festival.  (Nouvelle fenêtre)

Avec les informations de Mario De Ciccio